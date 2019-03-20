Больницы не пускают в реанимацию каждого пятого посетителя

Больницы, по данным исследования ОО "Горизонтали" и исследовательского агентства Info Sapiens, не пропускали в отделения интенсивной терапии 21% посетителей, что нарушает приказ Министерства здравоохранения Украины №592 от 15 июня 2016 года "О порядке допуска посетителей к пациентам, пребывающим на стационарном лечении в отделении интенсивной терапии".

Согласно исследованию, проведенному в феврале 2019 года, немного больше половины посетителей (53%) знают о действии приказа и только 21% имели беспрепятственный доступ к пациенту 24/7.

Заведующий отделением интенсивной терапии новорожденных детей НДСБ "Охматдет" Лариса Никонова отметила, что введение открытой реанимации способствует скорейшему выздоровлению детей.

"Эта возможность, возможность родителей контактировать и постоянно находится рядом со своими детьми улучшает не только психическое, но и физическое состояние ребенка", - сказала она.

Приказ Министерства здравоохранения Украины №592 от 15 июня 2016 года "О порядке допуска посетителей к пациентам, пребывающим на стационарном лечении в отделении интенсивной терапии" предусматривает обеспечение всеми медучреждениями доступа посетителей к пациенту 24/7 не зависимо от родственных связей.