Медицина

11:47 20.03.2019

Врачи-ФЛП смогут проводить вакцинацию – Минздрав

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Врачи-ФЛП смогут проводить вакцинацию – Минздрав

 Министерство здравоохранения Украины сняло ограничение относительно проведения вакцинации врачами, оказывающими помощь как физические лица предприниматели (ФЛП), сообщается на сайте ведомства.

Согласно сообщению, уже 100 врачей-ФЛП в Украине заключили договоры с Национальной службой здоровья, обязывающие их предоставлять весь перечень услуг первичной медпомощи, включая вакцинацию.

Кроме того, министерство модернизировало требования к местам проведения прививок, заменив понятие "кабинет прививки" на "пункт прививки". Согласно рекомендациям Всемирной организации здравоохранения, регулируются не требования к отдельным кабинетам, а требования к трем базовым вещам - обеспечение безопасности медицинских иммунобиологических препаратов, инфекционного контроля (защита пациента и медицинского работника) и соблюдение правил обращения с эпидемически опасными медицинскими отходами.

Также пункт прививки может быть временным или постоянным, при этом временный можно обустраивать без холодильника, достаточно иметь две сумки-холодильники с термометрами и соответствующим количеством холодовых элементов в зависимости от объема вакцин.

Соответствующие изменения, утвержденные приказом Минздрава №280 от 1 февраля 2019 года, внесли в Государственные санитарные нормы и правила "Санитарно-противоэпидемические требования к учреждениям здравоохранения, оказывающим первичную медицинскую (медико-санитарную) помощь".

Теги: #вакцинация #минздрав
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