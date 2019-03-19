Минздрав Украины совместно с ВБ за 3,5 года оборудовал около 1 тыс. медамбулаторий

Министерство здравоохранения Украины за 3,5 года в рамках совместного с Всемирным банком (ВБ) проекта "Улучшение здравоохранения на службе у людей" полностью укомплектовало необходимым для диагностики и раннего выявления сердечно-сосудистых заболеваний оборудованием около 1 тыс. медамбулаторий, сообщается на сайте ведомства.

Согласно сообщению, министерство также закупило 40 автомобилей скорой помощи, оборудование для реанимационных отделений, оборудовало 36 диспетчерских, а также провело обучение более чем для 14 тыс. медицинских работников во всех регионах, участвующих в проекте.

В рамках проекта закуплено девять ангиографических систем, на которых уже сделано десятки тысяч коронарографий и проведено более 6,6 тыс. стентирований пациентов с острым инфарктом миокарда с элевацией сегмента ST.

Как сообщалось, на реализацию проекта "Улучшение здравоохранения на службе у людей" в регионах Украины (2015-2020 гг.) за три года было направлено 1,4 млрд грн субвенции (27,9%).

Проект предусматривает повышение качества предоставления медицинских услуг в регионах с акцентом на первичной и вторичной профилактике сердечно-сосудистых заболеваний и рака, а также улучшение эффективности системы здравоохранения. Для его реализации в начале 2015 года были привлечены почти $215млн займа от Международного банка реконструкции и развития. Большую часть средств предусмотрено направить на закупку медоборудования, мебели, инвентаря и расходных материалов.