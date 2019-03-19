Нарушение украинскими фармпроизводителями прав интеллектуальной собственности приводит к уходу с рынка иностранных инвесторов - эксперт

Нарушение украинскими фармпроизводителями правил честной и прозрачной конкуренции, в частности прав интеллектуальной собственности, приводит к уходу из рынка инвесторов и представителей европейского бизнеса, считает замдиректора Научно-исследовательского института интеллектуальной собственности Национальной академии правовых наук Украины, кандидат юридических наук, судебный эксперт Александр Дорошенко.

Такое мнение он озвучил в ходе пресс-конференции "Корвалол" – 60 лет на рынке. Как защитить бренд и не стать прецедентом для заработка недобросовестных конкурентов" в агентстве "Интерфакс-Украина" во вторник.

По словам эксперта, речь идет о регистрации препаратов, названия которых включают наименование уже известного лекарственного средства другого производителя. При этом А.Дорошенко отметил, что в мире существует практика, согласно которой возможно использование существующего названия препарата с приставкой названия фирмы-производителя, но речь идет только о международных непатентованных названиях.

"В мире существует практика, когда добавление к названию препарата названия фирмы-производителя составляет обозначение, которое может быть зарегистрировано как торговая марка. Но речь идет только о тех препаратах, названия которых являются международными непатентованными названиями. В данном случае на момент регистрации препарата "Корвалол-Дарница" торговая марка "Корвалол" уже 10 лет защищалась как принадлежащая ЧАО "Фармак". К сожалению, это не единственный пример в Украине, когда фармпроизводители пытаются использовать чужую репутацию и чужие усилия при выводе препарата на рынок, так как при этом не нужно тратить лишние средства. Если мы не уважаем честные правила (игры на рынке – ИФ) и, в частности, вопросы, связанные с интеллектуальной собственностью, то о каких инвестициях может идти речь",- сказал он.

В свою очередь директор по правовому обеспечению ЧАО "Фармак" Дмитрий Таранчук подчеркнул, что фирма неоднократно защищала право интеллектуальной собственности на "Корвалол".

"Фармак" последовательно защищает свои права интеллектуальной собственности, особенно на такие известные бренды как "Корвалол". В качестве примера можно привести абсолютно свежее судебное разбирательство, инициированное компанией Фармак в отношении госрегистрации лекарственного средства под названием "Корвалол-Здоровье". Этот препарат был зарегистрирован в 2017 году фармфирмой "Здоровье" и фактически является аналогом. В итоге Киевский хозяйственный апелляционный суд отменил регистрацию препарата и обязал эту компанию не использовать данное наименование в своей деятельности", - сказал он.

"Фармак" с 1991 года является единственным производителем "корвалола" на постсоветском пространстве. При этом ТМ "Корвалол" защищена в 15 странах Европы и Средней Азии, в том числе в Германии, Польше, Литве, Латвии, Беларуси, Молдове, Румынии, Болгарии, Туркменистане, Армении, Грузии, Азербайджане, Таджикистане, Кыргызстане и Казахстане.

Использование знака "Корвалол Corvalolum" в целом подтверждается упаковками за период с 1991-го по 2002 гг. включительно.

Как сообщалось, в декабре 2018 года ПАО "Фармак" открыло новый участок таблеточного производства, инвестиции в который составили EUR20 млн. Участок позволит нарастить мощности по выпуску твердых лекарственных форм в два раза - до 3 млрд таблеток в год. К 2023 году компания планирует увеличить экспорт до 40%.

В настоящее время доля экспорта "Фармака" составляет более 25% в общем объеме продаж.

ПАО "Фармак" - член ассоциации "Производители лекарств Украины" (АПЛУ).

По итогам 2017 года "Фармак" увеличил объем продаж на розничном фармацевтическом рынке страны на 21% в денежном выражении. Его чистая прибыль выросла на 29,9% - до 839,09 млн грн.

На предприятии функционируют 19 производственных линий, соответствующих требованиям GMP. Внедрена и постоянно совершенствуется фармацевтическая система качества в соответствии с действующими нормативными требованиями и в соответствии с мировыми стандартами: ISO, GMP. Ежегодно компания проходит примерно 15 международных инспекций и проверок.

Бенефициаром компании является глава набсовета Филя Жебровская, которая владеет 80% акций компании.