Медицина

15:38 18.03.2019

Европейская академия педиатрии призвала Минздрав продолжать мероприятия по борьбе с корью

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Европейская академия педиатрии призвала Минздрав продолжать мероприятия по борьбе с корью

Европейская академия педиатрии в официальном письме рекомендовала Министерству здравоохранения Украины продолжать мероприятия по борьбе с корью, в частности вакцинации, сообщается на сайте Минздрава.

Согласно сообщению, в Европейской академии педиатрии отметили, что сложная ситуация с корью в Украине связана с тем, что две дозы прививок против кори получили менее 95% украинцев.

"Вакцинация в Украине является частым предметом спекуляций для политиков, политических партий, которые в угоду своим выгодам безответственно поддерживают антивакцинальные настроения населения, а часто и псевдонаучные заявления о вакцинации и, в частности, ответы на вспышку кори", - говорится в официальном обращении.

Европейская академия педиатрии рекомендует использовать все средства, чтобы максимальное количество людей получило пропущенные прививки против кори, в частности проводить информационные кампании по вакцинации, а также проверять карту прививок при каждом посещении врача.

Кроме того, вакцинацию КПК рекомендуют сделать обязательной для детей, учителей и медиков.

Теги: #ес #корь #украина #минздрав
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