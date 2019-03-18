На Киевщине открылась сельская амбулатория с возможностями телемедицины - Зубко

Министерство регионального развития, строительства и ЖКХ совместно с Министерством здравоохранения открыли новую медицинскую амбулаторию с возможностями телемедицины в с.Старые Петровцы (Вышгородский р-н Киевской обл.), сообщила пресс-служба вице-премьер-министра Геннадия Зубко.

Согласно сообщению, в первом-втором кварталах 2019 года в Киевской области панируется открыть еще 17 таких амбулаторий.

Вице-премьер-министр подчеркнул важность предоставления качественных медуслуг в сельской местности. "Новые помещения, оборудование, увеличенная заработная плата семейного врача, служебный автомобиль, возможность профессиональной консультации со вторым уровнем медицины - именно такой должна быть медицинская услуга в каждом населенном пункте. И это стало возможным благодаря инициативе президента Украины по развитию первичной медицинской помощи в сельской местности", - отметил Г.Зубко.

Как сообщалось, в ноябре 2017 года Верховная Рада во втором чтении и в целом проголосовала за президентский законопроект (№7117) о повышении доступности и качества медицинского обслуживания в сельской местности, предусматривающий развитие телемедицины, строительство около 4 тыс. современных амбулаторий.

Общий объем субвенции из государственного бюджета местным бюджетам на реализацию мероприятий, направленных на развитие системы здравоохранения в сельской местности в 2018 году составляет 5 млрд грн (4 млрд грн из госбюджета 2017 года, 1 млрд грн – бюджета 2018 года).

В целом в рамках реформы построено 13 новых медамбулаторий в сельской местности. Строительство еще почти 400 объектов продолжается во всех областях Украины. На первом этапе запланировано строительство 517 новых медамбулаторий.