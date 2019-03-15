Медицина

18:26 15.03.2019

Минздрав направил на лечение в зарубежных клиниках 45 человек

1 мин читать
Минздрав направил на лечение в зарубежных клиниках 45 человек

Министерство здравоохранения Украины направило на лечение в зарубежных клиниках 45 человек, в том числе 12 детей, сообщила пресс-служба ведомства.

Согласно сообщению, такое решение приняла комиссия Минздрава по вопросам направления на лечение за границей во время третьего заседания в 2019 году.

Пациенты направлены для трансплантации органов, в частности 18 – для трансплантации костного мозга. На лечение их выделено более 80 млн грн из госбюджета и остатков средств, находящихся на счетах иностранных клиник.

Как сообщалось, в этом году на лечение в зарубежных клиниках было направлено 75 человек.

Пациенты по программе "Лечение граждан Украины за рубежом" направляются для получения медицинской помощи при онкогематологических, онкологических, нейрохирургических, кардиохирургических заболеваниях и врожденных аномалиях развития, в случае невозможности предоставления такой помощи в Украине.

Теги: #клиника #лечение #минздрав
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:07 15.03.2019
ГП МЗУ осуществило первую закупку лекарств

ГП МЗУ осуществило первую закупку лекарств

12:53 15.03.2019
В Харьковской области с начала года зафиксирована 41 вспышка кори

В Харьковской области с начала года зафиксирована 41 вспышка кори

18:26 14.03.2019
Минздрав Украины намерен установить социальную нагрузку для аптечных сетей

Минздрав Украины намерен установить социальную нагрузку для аптечных сетей

17:32 11.03.2019
Минздрав инициирует создание единой госсистемы мониторинга обращения и маркировки упаковок лекарств

Минздрав инициирует создание единой госсистемы мониторинга обращения и маркировки упаковок лекарств

16:40 07.03.2019
Минздрав Украины внедряет механизм референтного ценообразования на препараты инсулина и программу "Доступные лекарства"

Минздрав Украины внедряет механизм референтного ценообразования на препараты инсулина и программу "Доступные лекарства"

18:15 06.03.2019
С 1 марта в тестовом режиме заработала электронная медицинская карта - Минздрав

С 1 марта в тестовом режиме заработала электронная медицинская карта - Минздрав

14:46 05.03.2019
Прививки в феврале получили около 12 тыс. жителей Винницкой области – Минздрав

Прививки в феврале получили около 12 тыс. жителей Винницкой области – Минздрав

00:16 05.03.2019
В Украине зафиксировали снижение уровня заболеваемости корью

В Украине зафиксировали снижение уровня заболеваемости корью

15:04 04.03.2019
Около 20 тыс. школьников Львовской области в феврале получили прививки – Минздрав

Около 20 тыс. школьников Львовской области в феврале получили прививки – Минздрав

11:58 01.03.2019
Минздрав в 2019г закупит лекарства и медизделия для орфанных пациентов на 1,8 млрд грн

Минздрав в 2019г закупит лекарства и медизделия для орфанных пациентов на 1,8 млрд грн

РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Розенко о легализации медицинского каннабиса: Я не исключаю, что необходимо провести широкую дискуссию

В Украине впервые провели аэромедицинскую эвакуацию - Минздрав

Верховная Рада приняла доработанный законопроект о трансплантации

Минздрав планирует до конца 2019г внедрить все механизмы для запуска системы трансплантации

По "Делу Супрун" назначили нового судью

ПОСЛЕДНЕЕ

Программа заместительной терапии охватила 3,8% потребителей опиоидов - ЦОЗ

Гослекслужба запретила реализацию зеленки и йода

Местные власти не торопятся обеспечивать вакцинами принимающие участие в медреформе частные клиники - президент клиники "Борис"

Закон о страховании профответственности медиков должен стать обязательным элементом медреформы – мнение

Мифы о вреде вакцинации в Украине распространяли в соцсетях из аккаунтов, связанных с РФ – Климкин

Кабмин упростил порядок аккредитации медучреждений

Кабмин утвердил критерии оценки рисков в деятельности банков пуповинной крови

Петиция за легализацию медканнабиса в Украине набрала необходимые для ее рассмотрения Радой голоса

Петиция за легализацию медканнабиса на сайте Рады набрала необходимые для ее рассмотрения 25 тыс. голосов

В Запорожском СИЗО была вспышка кори, все семеро заболевших уже выздоровели

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА