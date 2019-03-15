Минздрав направил на лечение в зарубежных клиниках 45 человек

Министерство здравоохранения Украины направило на лечение в зарубежных клиниках 45 человек, в том числе 12 детей, сообщила пресс-служба ведомства.

Согласно сообщению, такое решение приняла комиссия Минздрава по вопросам направления на лечение за границей во время третьего заседания в 2019 году.

Пациенты направлены для трансплантации органов, в частности 18 – для трансплантации костного мозга. На лечение их выделено более 80 млн грн из госбюджета и остатков средств, находящихся на счетах иностранных клиник.

Как сообщалось, в этом году на лечение в зарубежных клиниках было направлено 75 человек.

Пациенты по программе "Лечение граждан Украины за рубежом" направляются для получения медицинской помощи при онкогематологических, онкологических, нейрохирургических, кардиохирургических заболеваниях и врожденных аномалиях развития, в случае невозможности предоставления такой помощи в Украине.