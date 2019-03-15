Медицина

13:07 15.03.2019

ГП МЗУ осуществило первую закупку лекарств

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ГП МЗУ осуществило первую закупку лекарств

Госпредприятие "Медицинские закупки Украины" (ГП МЗУ) осуществило первую закупку лекарств, закупка была осуществлена за средства Глобального фонда, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения в пятницу.

По ее информации, МЗУ купило лекарственные средства дешевле, чем эти препараты закупались в 2018 году через систему ProZorro. В частности, МЗУ закупило противовирусный препарат "Ганцикловир" (флаконы по 500 мг) за 500 грн за флакон, что на 34% дешевле минимальной цены на этот препарат в 2018 году в системе ProZorro (757,56 грн); противовирусный препарат "Валацикловир" – за 6,2 грн, что на 23% стоимости в ProZorro; цена на "Флуконазол" – вдвое ниже (1,3 грн).

При этом Минздрав не уточняет общий объем закупок МЗУ.

Как сообщалось, МЗУ в конце января объявило первые тендеры на закупку медицинских препаратов в рамках программ Глобального фонда, в частности на закупку логистических услуг и лексредств против оппортунистических инфекций и побочных реакций при лечении ВИЧ/СПИДа и туберкулеза, а также медицинских респираторов.

Тендеры, объявленные в январе 2019 года, стали первыми закупками, проведенными МЗУ. В 2019 году госпредприятие должно также применить новые инструменты закупок, в частности электронные каталоги, которые позволят заказчикам быстро и удобно заказывать обычные препараты и изделия по принципу интернет-магазина.

МЗУ получит статус центральной закупочной организации (ЦЗО) и начнет работу с закупками на основе рамочных соглашений, что значительно облегчит работу региональным заказчикам.

Министерство здравоохранения Украины 25 октября 2018 года зарегистрировал ГП "Медицинские закупки Украины" - централизованное агентство медицинских закупок, специализирующееся на закупках лекарственных средств и медицинских изделий.

Теги: #лекарства #минздрав #закупки #мзу
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