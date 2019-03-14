Минздрав Украины намерен установить социальную нагрузку для аптечных сетей
Министерство здравоохранения Украины работает над созданием жестких правил регулирования аптечного рынка для противодействия скрытой монополизации рынка, сообщается на сайте ведомства.
Согласно сообщению, планируется расширение географии аптек, ограничение количества заведений в сети, содействие аптекам, производящим лекарства, реализующим наркотические препараты, инсулины, специализированные лекарственные средства, участвующие в государственных программах, в частности в правительственной программе "Доступные лекарства".
Замминистра здравоохранения Роман Илык, в частности, отметил, что большие аптечные сети должны будут открыть аптеку в сельской местности.
"Для аптечных сетей может быть установлена социальная нагрузка. Например, собственник 10-20 аптек обязан открыть аптеку и в сельской местности. Это должно быть определено законодательно и четко зафиксировано. Понятно, что бизнес в селе редко является прибыльным и достичь там финансовых результатов довольно сложно", - процитировала пресс-служба министерства Р.Илыка.
Кроме того, Минздрав рассматривает введение двух подходов для прекращения лоббизма более дорогих препаратов: инструмент регрессивных наценок на лекарственные средства (установление предельного процента прибыли аптеки за упаковку препарата в зависимости от цены препарата - чем дороже препарат, тем меньше наценка) и оплата за фармацевтическую услугу (четкая стоимость услуги фармацевта за каждую реализованную пациенту упаковку).