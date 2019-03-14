Медицина

15:33 14.03.2019

Закон о страховании профответственности медиков должен стать обязательным элементом медреформы – мнение

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Закон о страховании профответственности медиков должен стать обязательным элементом медреформы – мнение

Закон о страховании профессиональной ответственности медиков должен стать обязательным элементом медицинской реформы и изменений системы здравоохранения, считают участники панельной дискуссии Украинского фармацевтического конгресса, проходящий в Киеве в четверг.

"Если примут закон об обязательном медицинском страховании (ОМС), встанет вопрос ответственности врачей. В противном случае Национальная служба здоровья Украины (НСЗУ, госорган, через который осуществляется финансирование медучреждений - ИФ) через месяц-два будет банкротом. У нас все, насмотревшись "Доктора Хауса", будут судиться с врачами, а НСЗУ будет гасить миллионные иски. Должен быть обязательный закон о профессиональной ответственности врачей, и он должен быть принят раньше закона об ОМС", - считает президент клиники "Борис", внештатный советник Киевского городского головы Михаил Радуцкий.

Заместитель главы комитета Верховной Рады по здравоохранению Ирина Сысоенко отметила, что в настоящее время соответствующий законопроект находится в процессе разработки.

"Вопрос профессиональной ответственности медработников очень важен. Сегодня на законодательном уровне отсутствует определение врачебной ошибки, поэтому мы должны принять такой закон. И не для того, чтобы наказывать медработников, а для того, чтобы была возможность отделить медицинскую ошибку от халатности и преступления", - сказал она.

При этом депутат подчеркнула, что вместе со страхованием медработников должен заработать механизм возмещения ущерба, нанесенного гражданам в результате врачебной ошибки, а также институт индивидуальной лицензии на врачебную практику.

"Вопрос ответственности за вред, нанесенный пациенту, возложен на юридическое лицо, т.е. на медучреждение. Только потом юрлицо может в порядке регресса обратиться к врачу. Защита прав пациентов в Украине не работает. Нужно изменить законы и внедрить индивидуальное лицензирование медицинской практики, ввести законом ответственность врача. Только тогда можно говорить о комплексной реформе системы здравоохранения", - сказала она.

Теги: #радуцкий #медреформа #закон
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