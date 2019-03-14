Медицина

14:26 14.03.2019

Мифы о вреде вакцинации в Украине распространяли в соцсетях из аккаунтов, связанных с РФ – Климкин

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Мифы о вреде вакцинации в Украине распространяли в соцсетях из аккаунтов, связанных с РФ – Климкин

Мифы против вакцинации в Украине в социальных сетях распространяли из аккаунтов, связанных с Россией, сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

"Все, думаю, замечали, насколько российские тролли любят поживиться на теме вакцинации. Исследователи проанализировали тысячи сообщений в соцсетях, которые распространяли мифы против вакцинации: большинство из них, как и в случае с вмешательством в американские выборы, были написаны из связанных с Россией аккаунтов", - написал министр на своей странице в Фейсбуке в четверг.

По его мнению, именно так подрывают общественное доверие к усилиям системы здравоохранения, направленным на повышение уровня вакцинации населения в Украине.

"Посеяв раздор и общественные волнения, Россия использует критическую эпидемиологическую ситуацию как аргумент в своих failed state упреках в сторону Украины и других стран", - рассказал министр.

П.Климкин добавил, что такая дезинформационная кампания является неотъемлемой составляющей гибридной войны России против человечества.

Теги: #вакцинация #россия #украина #климкин
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