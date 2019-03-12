Медицина

19:04 12.03.2019

Петиция за легализацию медканнабиса на сайте Рады набрала необходимые для ее рассмотрения 25 тыс. голосов

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Петиция за легализацию медканнабиса на сайте Рады набрала необходимые для ее рассмотрения 25 тыс. голосов

Петиция за легализацию медицинского каннабиса, размещенная на сайте Верховной Рады, за 42 дня набрала необходимые для ее рассмотрения 25 тыс. голосов.

Как сообщает Украинская ассоциация медицинского каннабиса, таким образом отсутствие доступа украинских граждан к медицинскому канабису "нарушает конституционное право около 2 млн граждан на жизнь и доступ к эффективному лечению".

По мнению главы ассоциации Тараса Ратушного, "экспертная дискуссия, которая началась благодаря петиции в прошлом месяце, теперь должна завершиться в парламенте принятием соответствующего закона".

Петиция, в частности, требует законодательно урегулировать доступ пациентов к препаратам с каннабисом при лечении хронической боли, эпилепсии, анорексии, посттравматического синдрома, заболеваний иммунной системы, артрита и ревматизма, астмы, болезни Альцгеймера, болезни Паркинсона, хореи Гетингтона, герпеса, язв, потери веса во время СПИДа, диабетической нейропатии, различных форм склероза и многих других тяжелых болезней.

По состоянию на вечер вторник, петицию подписали 25042 человека.

Как сообщалось, петиция с требованием законодательно урегулировать доступ пациентов к медицинскому каннабису была зарегистрирована на сайте Верховной Рады 30 января. Под обращением подписались 20 общественных организаций, поддержать эту петицию призвала и.о. министра здравоохранения Уляна Супрун.

Теги: #верховная_рада #медреформа #каннабис
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