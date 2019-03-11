Медицина

17:37 11.03.2019

Родители непривитых детей пикетировали мэрию Запорожья, требуя допуска в школы и детсады

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Родители непривитых детей пикетировали мэрию Запорожья, требуя допуска в школы и детсады

 В Запорожье мэрию пикетировали горожане, протестующие против принуждения государства к вакцинации детей, которых без прививок не допускают в школы и детсады.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", в понедельник возле здания Запорожского горсовета собралось более десятка людей, которые держали плакаты "За равный доступ к образованию", "Мы против принудительной вакцинации", "Вакцинация – свободный выбор каждого".

Участники акции заявили, что их невакцинированые дети подвергаются дискриминации: без справки о прививках их не пускают в школу и детские дошкольные учреждения. По мнению собравшихся, таким образом нарушается Конституция Украины о праве на образование.

В ходе дискуссии с активистами, представители городских властей отметили, что непривитые дети не допускаются в детские учреждения, поскольку на сегодня вакцинация обязательна в связи с напряженной эпидемической ситуаций в стране. В начале сентября 2018 года соответствующий приказ Министерства образования и науки Украины и Министерства здравоохранения Украины получили все детские учреждения страны.

Представители департамента здравоохранения Запорожья подчеркнули, что с начала года в областном центре корью заболели 178 горожан, из них 27 детей. Большинство из заболевших не имели прививок. При этом они отметили, что родители имеют право отказаться от вакцинирования своих детей. В этом случае они могут избрать другую форму обучения: экстернат в школе или социальный патронат для дошкольников. Также имеются и другие формы обучения.

Также, среди протестующих против "обязаловки" вакцинации в Украине были те, кто считает обязательным вакцинацию детей, посещающих школы и детские сады. Они пришли на акцию с лозунгами "Ты можешь подвергать опасности своего ребенка, но не моего".

Теги: #запорожье #вакцины #горсовет
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