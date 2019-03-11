Минздрав инициирует создание единой госсистемы мониторинга обращения и маркировки упаковок лекарств

Министерство здравоохранения Украины предлагает создать единую государственную систему мониторинга обращения лекарственных средств и маркировки контрольными идентификационными знаками упаковок лекарственных средств.

Соответствующее предложение содержится в проекте Концепции реализации государственной политики по предотвращению фальсификации лекарственных средств, размещенном на сайте Минздрава.

По мнению авторов концепции, система, которая позволит в реальном времени отслеживать обращение лексредств и контролировать все этапы цепочки их поставок от производителя к потребителю, предотвращать фальсификацию лексредств, а также позволит предотвращать фальсификацию лекарств.

Кроме того, отслеживание в реальном времени появления фальсифицированных лекарственных средств будет способствовать оперативному реагированию и применению эффективных методов ответственности, а также обеспечит планирование объемов производства лекарств и прогнозирование бюджетных расходов для их закупки.

Планируется, что по реализация концепции будет осуществляться за счет государственного и местных бюджетов в пределах ассигнований, предусматриваемых на соответствующий год, благотворительных фондов, международной технической и финансовой помощи, а также других источников, не запрещенных законодательством.

Концепция предусматривает нанесение на упаковку лексредств маркировки контрольными (идентификационными) знаками с последующим внесением производителями соответствующих данных в единую государственную систему мониторинга, что сделает невозможным попадание на полки аптек фальсифицированной продукции.

Авторы концепции предполагают, что внедрение такого механизма не приведет к росту стоимости лекарственных средств, поскольку их производители заинтересованы в механизмах защиты от фальсификата с целью защиты своей продукции от подделки.

Кроме того, концепция предусматривает постоянное уменьшение объема потребления безрецептурных лекарственных средств без доказанной эффективности и одновременное увеличение объемов потребления лекарств, включенных в Национальный перечень лекарственных средств Украины.

Как отмечается в обосновании проекта концепции со ссылкой на данные ВОЗ, почти 10,5% лекарственных средств, используемых в странах с низким и средним уровнем доходов, является фальсификатом. Такие исследования проводились на основе более 100 опубликованных научных работ по изучению качества лекарственных средств среди 88 стран с низким и средним уровнями доходов, в рамках которых были проанализированы 48 тыс. образцов лекарственных средств.

В то же время статистические данные о масштабах фальсификации лекарств в Украине отсутствуют. Невозможность определения объемов фальсифицированных лекарственных средств, прежде всего, связана с отсутствием единой системы мониторинга обращения лекарств в стране.