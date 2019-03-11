Медицина

16:57 11.03.2019

Кабмин назначил главой Гослекслужбы победившего в конкурсе и. о. главы Исаенко

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Кабмин назначил главой Гослекслужбы победившего в конкурсе и. о. главы Исаенко

 Кабинет министров Украины назначил главой Государственной службы по лекарственным средствам и контролю за наркотиками (Гослекслужба) и.о. главы этого ведомства Романа Исаенко - победителя конкурса на эту должность.

Согласно соответствующему распоряжению правительства от 27 февраля, Р.Исаенко назначен на указанную должность с даты начала фактического выполнения им должностных обязанностей сроком на пять лет.

Как сообщалось, временно исполнявший обязанности главы Гослекслужбы Р.Исаенко победил в состоявшемся 19 февраля конкурсе на эту должность главы ведомства.

До финального этапа конкурсного отбора прошли два кандидата - Р.Исаенко и заместитель директора по развитию бизнеса за рубежом ООО "Долфи-Украина" Константин Сыч.

Кабинет министров 21 ноября 2018 года уволил главу Гослекслужбы Наталию Гудзь, которая принимала необоснованные решения о временном запрете на реализацию и применение вакцин с нарушением установленного порядка применения временных запретов

Теги: #гослекслужба #кадры #кабмин
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