ЦОЗ начал разработку Нацреестра доноров крови

Центр общественного здоровья (ЦОЗ) Министерства здравоохранения Украины приступал к созданию Национального реестра доноров крови и единой автоматизированной системы контроля за компонентами крови, сообщается на странице центра в Facebook.

Согласно сообщению, новая система позволит донорам сдавать кровь по всей территории Украины без привязки к месту регистрации, а также устранит проблемы дефицита компонентов крови.

ЦОЗ совместно с общественными организациями планирует летом 2019 года запустить информационную кампанию популяризации донорства крови для увеличения уровня донаций. Как сообщила пресс-служба, количество донаций и доноров в Украине необходимо увеличить втрое - по рекомендациям ВОЗ, должно быть 33 донации на 1 тыс. чел., в Украине этот показатель составляет 11,28 донаций.

Стратегия развития системы крови также предусматривает обучение всех специалистов учреждений системы крови, что улучшит качество работы.

Как сообщалось, 21 февраля Кабинет министров Украины утвердил "Стратегию развития национальной системы крови на период до 2022 года" с последующей доработкой.

Стратегия предусматривает реорганизацию службы крови на трех уровнях – национальном, региональном и госпитальном. Реорганизация на национальном уровне предусматривает создание Трансфузиологического центра, осуществляющего функции управления и мониторинга системы крови; на региональном уровне – создание 11 центров крови, которые будут централизовано заготавливать, тестировать, перерабатывать, хранить и распределять донорскую кровь и ее компоненты; на госпитальном – создание 385 больничных банков крови в составе учреждений здравоохранения.

Для разработки данной стратегии Минздрав создал Координационную рабочую группу экспертов, которая проводила расчеты в соответствии с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения.