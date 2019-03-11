Медицина

13:23 11.03.2019

"Фармак" не может провести исследования нового препарата из-за особенностей украинского патентного законодательства – эксперт

2 мин читать
"Фармак" не может провести исследования нового препарата из-за особенностей украинского патентного законодательства – эксперт

ПАО "Фармак" столкнулся с невозможностью провести исследования нового препарата из-за особенностей украинского патентного законодательства, рассказал директор по правовому обеспечению "Фармак" Дмитрий Таранчук.

"Мы сталкиваемся с тем, что по действующему закону, добросовестному разработчику практически невозможно ввезти образцы субстанции, так как такая субстанция находится под патентом в Украине. В практике нашей компании есть кейс, в котором из-за запрета компании-оригинатора – собственника патента в Украине, "Фармак" не может ввезти на территорию Украины и использовать для научных разработок несколько килограммов образцов субстанции, которая даже не зарегистрирована в Украине. Тем самым, "Фармак" не может провести весь комплекс научных исследований и спланировать дальнейшую фармразработку, чтобы вывести на рынок генерический препарат после окончания действия патента", - сказал он в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Д Таранчук отметил, что данная ситуация создает предпосылки для "появления искусственной монополии на рынке такого товара в Украине".

"Целью любой генерической компании является выход на рынок сразу после окончания патента, и желательно первой, чтобы максимально быстро представить рынку именно свой препарат. Но в реалиях нашего законодательства, и мы уже столкнулись с этим на практике, трудности есть даже с тем, чтобы ввести образцы субстанции для исследований, потому что формально правообладатель считает, что это нарушение его прав и запрещает такой ввоз и использование образцов в Украине. Поэтому, у нас нет возможности своевременно провести исследования и сделать фармацевтическую разработку", - пояснил Д. Таранчук.

Юрист отметил, что генерические компании должны иметь возможность начинать разработку генериков до завершения срока действия патента, так как подобная разработка может занять до пяти лет.

При этом он подчеркнул, что компании-оригинаторы зачастую "получают искусственную монополию на рынке по окончании действия патентных прав".

"Такая ситуация была с один препаратом, срок действия патента на который закончился в мае 2018 года, и даже по сей день нет государственной регистрации генерического препарата. Поэтому мы за такой компромисс: по законодательству срок действия патента 20 лет, плюс 5 лет на пролонгацию, и это должен быть максимальный срок. За это время правообладатель сможет окупить свои вложения в оригинальную разработку и должен будет дать зеленый свет генерикам и не создавать искусственную монополию на рынке", - сказал он.

По словам эксперта, "Фармак" поддерживает изменения в закон "О защите прав на изобретения и полезные модели", которые подготовило Министерство экономического развития торговли (МЭРТ).


Полный текст интервью читайте на главной странице сайта агентства "Интерфакс-Украина".

Теги: #фармак #таранчук
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

14:37 07.03.2019
"В Украине до сих пор действуют патенты, которые давно закончились в других странах" – Таранчук

"В Украине до сих пор действуют патенты, которые давно закончились в других странах" – Таранчук

17:46 31.01.2019
Для организации производства вакцин в Украине нужна гарантия государственной закупки – "Фармак"

Для организации производства вакцин в Украине нужна гарантия государственной закупки – "Фармак"

16:44 24.01.2019
"Фармак" в 2018 году вывел на рынок 17 брендов

"Фармак" в 2018 году вывел на рынок 17 брендов

12:53 18.01.2019
"Фармак" планирует выйти на американский рынок до конца 2019г.

"Фармак" планирует выйти на американский рынок до конца 2019г.

17:17 11.01.2019
"Фармак" изучает возможность экспорта АФИ

"Фармак" изучает возможность экспорта АФИ

15:11 06.12.2018
"Фармак" открыл новый участок таблеточного производства, инвестировав EUR20 млн

"Фармак" открыл новый участок таблеточного производства, инвестировав EUR20 млн

10:52 23.11.2018
Количество налоговых проверок компаний сократилось на фоне увеличения количества запросов от ГФС – Фармак

Количество налоговых проверок компаний сократилось на фоне увеличения количества запросов от ГФС – Фармак

09:40 21.11.2018
Верховный суд направил дело в отношении известной марки "Корвалол Corvalolum" на рассмотрение Большой палаты

Верховный суд направил дело в отношении известной марки "Корвалол Corvalolum" на рассмотрение Большой палаты

09:30 15.11.2018
"Фармак" планирует увеличить экспорт в структуре продаж до 40% за пять лет

"Фармак" планирует увеличить экспорт в структуре продаж до 40% за пять лет

16:37 02.11.2018
Российские санкции не повлияют на работу фармкомпании "Фармак"

Российские санкции не повлияют на работу фармкомпании "Фармак"

РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Розенко о легализации медицинского каннабиса: Я не исключаю, что необходимо провести широкую дискуссию

В Украине впервые провели аэромедицинскую эвакуацию - Минздрав

Верховная Рада приняла доработанный законопроект о трансплантации

Минздрав планирует до конца 2019г внедрить все механизмы для запуска системы трансплантации

По "Делу Супрун" назначили нового судью

ПОСЛЕДНЕЕ

Минздрав Украины внедряет механизм референтного ценообразования на препараты инсулина и программу "Доступные лекарства"

Розенко о легализации медицинского каннабиса: Я не исключаю, что необходимо провести широкую дискуссию

Amazon, Berkshire и JPMorgan назвали свою компанию в сфере медицинских услуг Haven

С 1 марта в тестовом режиме заработала электронная медицинская карта - Минздрав

Закупка кохлеарных имплантов для детей с нарушениями слуха будет максимально прозрачная – Минфин

Внедрение телемедицины в сельской местности позволит оказывать своевременную медпомощь – Парцхаладзе

Гослекслужба выявила продаваемую через интернет партию контрабандных презервативов Durex

Кабмин утвердил план борьбы с устойчивостью к антибиотикам

Кабмин продлил действие пилотного проекта в медучреждениях НАМНУ до конца 2019г

Сороковый реперфузионный центр в рамках госпрограммы борьбы с инфарктами открыт в Тернополе

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА