"Фармак" не может провести исследования нового препарата из-за особенностей украинского патентного законодательства – эксперт

ПАО "Фармак" столкнулся с невозможностью провести исследования нового препарата из-за особенностей украинского патентного законодательства, рассказал директор по правовому обеспечению "Фармак" Дмитрий Таранчук.

"Мы сталкиваемся с тем, что по действующему закону, добросовестному разработчику практически невозможно ввезти образцы субстанции, так как такая субстанция находится под патентом в Украине. В практике нашей компании есть кейс, в котором из-за запрета компании-оригинатора – собственника патента в Украине, "Фармак" не может ввезти на территорию Украины и использовать для научных разработок несколько килограммов образцов субстанции, которая даже не зарегистрирована в Украине. Тем самым, "Фармак" не может провести весь комплекс научных исследований и спланировать дальнейшую фармразработку, чтобы вывести на рынок генерический препарат после окончания действия патента", - сказал он в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Д Таранчук отметил, что данная ситуация создает предпосылки для "появления искусственной монополии на рынке такого товара в Украине".

"Целью любой генерической компании является выход на рынок сразу после окончания патента, и желательно первой, чтобы максимально быстро представить рынку именно свой препарат. Но в реалиях нашего законодательства, и мы уже столкнулись с этим на практике, трудности есть даже с тем, чтобы ввести образцы субстанции для исследований, потому что формально правообладатель считает, что это нарушение его прав и запрещает такой ввоз и использование образцов в Украине. Поэтому, у нас нет возможности своевременно провести исследования и сделать фармацевтическую разработку", - пояснил Д. Таранчук.

Юрист отметил, что генерические компании должны иметь возможность начинать разработку генериков до завершения срока действия патента, так как подобная разработка может занять до пяти лет.

При этом он подчеркнул, что компании-оригинаторы зачастую "получают искусственную монополию на рынке по окончании действия патентных прав".

"Такая ситуация была с один препаратом, срок действия патента на который закончился в мае 2018 года, и даже по сей день нет государственной регистрации генерического препарата. Поэтому мы за такой компромисс: по законодательству срок действия патента 20 лет, плюс 5 лет на пролонгацию, и это должен быть максимальный срок. За это время правообладатель сможет окупить свои вложения в оригинальную разработку и должен будет дать зеленый свет генерикам и не создавать искусственную монополию на рынке", - сказал он.

По словам эксперта, "Фармак" поддерживает изменения в закон "О защите прав на изобретения и полезные модели", которые подготовило Министерство экономического развития торговли (МЭРТ).



Полный текст интервью читайте на главной странице сайта агентства "Интерфакс-Украина".