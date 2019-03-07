Минздрав Украины внедряет механизм референтного ценообразования на препараты инсулина и программу "Доступные лекарства"

Министерство здравоохранения Украины внедряет механизмы регулирования цен на лекарства, в частности, механизм референтного ценообразования на препараты инсулина и программу "Доступные лекарства", сообщается на сайте ведомства.

Согласно сообщению, министерство также разработало проект реализации указанного механизма на входящие в Национальный перечень лекарства.

Кроме того, Минздрав регулирует оптовые и розничные наценки на некоторые лекарства, в частности, на препараты, закупаемые за бюджетные средства, и на лекарства, включенные в Национальный перечень лекарственных средств. При этом отмечается: если эти лекарства продаются в аптеке в свободной продаже, наценка на них не может быть выше установленной государством (10% - оптовая цена, 25% - в розницу).

Как сообщает Минздрав, для регулирования цен на лексредства разработан законопроект, ограничивающий их рекламу. Документ призван установить четкий контроль за содержанием рекламы лекарств, помочь избежать манипулирования информацией о препарате и его свойствах.