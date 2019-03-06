Закупка кохлеарных имплантов для детей с нарушениями слуха будет максимально прозрачная – Минфин

Министерство финансов Украины совместно с Институтом отоларингологии им. проф. А.Коломийченко Национальной академии медицинских наук проработали условия тендерных закупок кохлеарных имплантов для детей с необратимыми нарушениями слуха, сообщается на сайте министерства.

Согласно сообщению, в проекте технического задания на закупку кохлеарных имплантов установлены новые требования к показателям качества, технико-экономические требования по поставкам новых моделей кохлеарных имплантов, гарантии сервисного обслуживания (наличие сервисной базы для выполнения гарантийного и послегарантийного сервиса) и набор персонала с соответствующей квалификацией и сертификатом.

Данный проект позволит эффективно и максимально прозрачно провести закупку указанных медицинских изделий.

В 2019 году на имплантационное слухопротезирование в госбюджете предусмотрено 450 млн грн, что почти в три раза больше, чем в 2018 году. Эти средства полностью покроют все потребности пациентов, зарегистрированных в очереди.