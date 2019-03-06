Внедрение телемедицины в сельской местности позволит оказывать своевременную медпомощь – Парцхаладзе

Внедрение телемедицины в рамках реформы сельской медицины, инициированной президентом Украины Петром Порошенко, позволит оказывать своевременную и качественную медпомощь сельским жителям, сообщает пресс-служба заместителя министра регионального развития, строительства и ЖКХ Льва Парцхаладзе.

"Одним из основных направлений реформы сельской медицины, в рамках которой в областях Украины активно строятся современные медицинские амбулатории, является внедрение телемедицины для возможности своевременной и качественной диагностики. В каждой такой амбулатории будет интернет и современное оборудование, и жителю села не нужно будет ехать в район или город, чтобы проконсультироваться с врачом или получить необходимый рецепт. Это можно будет сделать дистанционно, что сэкономит и время, и затраты пациентов ", - процитировала замминистра пресс-служба.

Согласно сообщению, телемедицинское оборудование уже успешно работает в тестовом режиме в новых амбулаториях в Кировоградской и Ривненской областях.

Как сообщалось, в ноябре 2017 года Верховная Рада во втором чтении и в целом проголосовала за президентский законопроект (№7117) о повышении доступности и качества медицинского обслуживания в сельской местности, предусматривающий развитие телемедицины, строительство около 4 тыс. современных амбулаторий.

Общий объем субвенции из государственного бюджета местным бюджетам на реализацию мероприятий, направленных на развитие системы здравоохранения в сельской местности в 2018 году составляет 5 млрд грн (4 млрд грн из госбюджета 2017 года, 1 млрд грн – бюджета 2018 года).

В целом в рамках реформы построено 13 новых медамбулаторий в сельской местности. Строительство еще почти 400 объектов продолжается во всех областях Украины. На первом этапе запланировано строительство 517 новых медамбулаторий.