Медицина

14:39 06.03.2019

Гослекслужба выявила продаваемую через интернет партию контрабандных презервативов Durex

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Гослекслужба выявила продаваемую через интернет партию контрабандных презервативов Durex

 Государственная служба по лекарственным средствам и контролю за наркотиками (Гослекслужба) выявила на территории Украины контрабандную партию презервативов Durex - без разрешения на ввоз из-за несоответствия требованиям технических регламентов относительно медицинских изделий.

Как сообщила Гослекслужба на своей странице в сети "Фейсбук", указанная партия презервативов была выявлена сотрудниками ООО "Реккитт Бенкизер Украина", представляющим компанию производителя презервативов Durex британскую Reckitt Benckiser Healthcare, которые для контроля продукции приобрели изделие своего бренда в интернете под номерами партий, ранее не допущенных в обращение и считавшихся уничтоженными.

Речь, в частности, идет о презервативах латексных с силиконовой смазкой Durex® RealFeel (натуральные ощущения) в упаковках по три и 12 шт.

"Указанные партии не соответствуют требованиям технических регламентов относительно медицинских изделий. Из-за указанной проблемы эти партии изделий не получили разрешение на продажу, однако все-таки появились незаконным образом на рынке Украины", - сообщает Гослекслужба.

Для защиты потребителей от опасной продукции представитель производителя обратился в правоохранительные органы Украины.

В свою очередь, Гослекслужба принимает все необходимые меры, согласно действующему законодательству.

Теги: #презервативы #durex #гослекслужба
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