Медицина

13:30 06.03.2019

Кабмин продлил действие пилотного проекта в медучреждениях НАМНУ до конца 2019г

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Кабмин продлил действие пилотного проекта в медучреждениях НАМНУ до конца 2019г

Кабинет министров Украины продлил действие пилотного проекта относительно изменения механизма финансового обеспечения предоставления медпомощи в некоторых научно-исследовательских учреждениях Национальной академии медицинских наук Украины на год – до конца 2019 года.

Соответствующее постановление правительство приняло на заседании в среду.

В пояснительной записке к проекту постановления указано, что срок действия реализуемого с 2017 года пилотного проекта, в рамках которого клиники, входящие в систему НАМНУ, оказывают пациентам высокоспециализированную медицинскую помощь и проводят расчет стоимости таких услуг (1,5 года) не дал возможности осуществить в полной мере разхработку и внедрение новых организационно-правовых и финансово-экономических механизмов деятельности этих клиник.

Кроме того, постановление предусматривает выделение средств на приобретение медоборудования и реконструкцию объектов, принимающих участие в пилотном проекте.

Как сообщалось, НАМНУ с 1 июля 2017 года запустила пилотный проект по автономизации и софинансированию медуслуг в четырех входящих в ее структуру институтах - Институте кардиологии им. академика Стражеско, Институте сердечно-сосудистой хирургии им. Н. Амосова, институте хирургии и транспланталогии им. Шалимова и в институте нейрохирургии им. Акад. Ромоданова.

На реализацию пилотного проекта в госбюджете 2017 года было выделено 200 млн грн.

Теги: #намну #медреформа #кабмин
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