Сороковый реперфузионный центр в рамках госпрограммы борьбы с инфарктами открыт в Тернополе

Реперфузионный центр, в котором будет проводиться безоплатное стентирование в соответствии с государственной программой борьбы с инфарктами, открыт в Тернополе на базе Тернопольской университетской больницы.

Как сообщает Министерство здравоохранения, центр в Тернополе стал 40-м, открытым в рамках госпрограммы развития сети реперфузионных центров по всей стране, чтобы принципиально изменить систему оказания помощи пациентам с острым инфарктом миокарда.

Кроме имеющегося в больнице ангиографа, в новом реперфузионном центре установлен еще один стоимостью 22 млн грн. Он приобретен за средства государственного и местного бюджетов. За счет областного бюджета в кардиоцентре был проведен ремонт.

Кроме того, как сообщает Минздрав, о центр полностью обеспечен закупленными за средства госбюджета стент-системами для пациентов, нуждающихся в немедленном мистентировании.

"Благодаря эффективным государственным закупкам через международные организации сейчас каждый пациент с острым инфарктом миокарда с элевацией сегмента ST, когда от оперативного вмешательства и установления стента зависит жизнь человека, получает стент бесплатно", - отмечает Минздрав.

Как сообщалось со ссылкой на данные Ассоциации интервенционных кардиологов Украины, благодаря реализации госпрограммы развития сети реперфузионных центров в 2017 году в новых украинских реперфузионных центрах показатель смертности снизился почти втрое по сравнению с показателями в целом по Украине - 4,6% против 12,5% соответственно.

Всего по итогам 2017 года ассоциация на основе данных Реестра перкутанных коронарных вмешательств (коронарное стентирование, реестр ПКВ) констатировала снижение летальности (смертности в стационаре) от инфаркта миокарда по сравнению с 2015 годом на 20% в 11 областях Украины.

С 2017 года закупленные за средства госбюджета стенты распределяют в соответствии с среднегодовыми потребностями каждого реперфузионного центра.

Реперфузионный центр - отделение в учреждении здравоохранения, где бесплатно проводят коронарное стентирование (восстановление кровотока по артерии сердца) при остром инфаркте миокарда.

На развитие сети реперфузионных центров в госбюджетах 2017, 2018 и 2019гг. было выделено по 150 млн грн.

Ежегодно в Украине происходит около 20 тыс. инфарктов.

В 2107 году правительство приняло постановление о развитии в Украине сети для оказания помощи пациентам с острым инфарктом миокарда. Для закупки ангиографического оборудования было выделено 150, 0 млн грн из госбюджета 2017 и 2018 гг.

Закупка ангиографического оборудования за счет указанной субвенции осуществляется в установленном законом порядке на условиях софинансирования (из государственного бюджета - не более 50%, из местных бюджетов - не менее 50%).

Тернопольская университетская больница – главное лечебно-профилактическое учреждение области, которое обеспечивает предоставление высокоспециализированной стационарной и поликлинической (консультативной) помощи взрослому населению области.

Тернопольская университетская больница создана в 2009 году путем реорганизации Тернопольской областной больницы.