Медицина

14:46 05.03.2019

Прививки в феврале получили около 12 тыс. жителей Винницкой области – Минздрав

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Прививки в феврале получили около 12 тыс. жителей Винницкой области – Минздрав

В рамках кампании по повышению уровня иммунизации пропущенные прививки получили в феврале 11,848 тыс. жителей Винницкой области, сообщила пресс-служба Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения.

Согласно сообщению, усиленные меры по иммунизации продолжаются в регионе в соответствии с решением Комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. В частности, созданы мобильные бригады для вакцинации против кори в организованных детских коллективах.

Винницкая область является одним из лидеров по заболеваемости корью в Украине. В 2018 году в области заболело корью 3,422 тыс. чел., из них 2,21 тыс. детей, за январь-февраль 2019 года заболело 2,339 тыс. чел.

Как сообщалось, 18 февраля во Львовской области начался второй этап совместной кампании Минздрава и ЮНИСЕФ для повышения уровня охвата прививками против кори школьников.

За февраль 2019 года во Львовской области пропущенные прививки КПК получили около 20 тыс. детей.

С начала 2019 года в регионах использовано 187,984 тыс. доз вакцин против кори, паротита и краснухи.

Теги: #винницкая_область #прививки #минздрав
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