Около 20 тыс. школьников Львовской области в феврале получили прививки – Минздрав

В рамках кампании по повышению уровня иммунизации школьников пропущенные прививки получили в феврале 19,671 тыс. детей Львовской области, сообщается на сайте Министерства здравоохранения.

Согласно сообщению, 11,608 тыс. школьников получили прививки в амбулаториях до 18 февраля, еще 8,063 тыс. детей вакцинировались с начала работы мобильных бригад.

Как сообщалось, 18 февраля во Львовской области начался второй этап совместной кампании Минздрава и ЮНИСЕФ для повышения уровня охвата прививками против кори школьников.

Львовская область является лидером по количеству зарегистрированных случаев заболеваемости корью и одним из антилидеров по уровню охвата прививками против кори. В прошлом году в области заболело почти 12 тыс. чел., в этом году уже 3,4 тыс. чел.

После спецоперации во Львовской области аналогичные меры будут осуществляться в других областях Украины.

С начала 2019 года в регионах использовано 187,984 тыс. доз вакцин против кори, паротита и краснухи.