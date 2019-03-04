Медицина

15:04 04.03.2019

Около 20 тыс. школьников Львовской области в феврале получили прививки – Минздрав

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Около 20 тыс. школьников Львовской области в феврале получили прививки – Минздрав

В рамках кампании по повышению уровня иммунизации школьников пропущенные прививки получили в феврале 19,671 тыс. детей Львовской области, сообщается на сайте Министерства здравоохранения.

Согласно сообщению, 11,608 тыс. школьников получили прививки в амбулаториях до 18 февраля, еще 8,063 тыс. детей вакцинировались с начала работы мобильных бригад.

Как сообщалось, 18 февраля во Львовской области начался второй этап совместной кампании Минздрава и ЮНИСЕФ для повышения уровня охвата прививками против кори школьников.

Львовская область является лидером по количеству зарегистрированных случаев заболеваемости корью и одним из антилидеров по уровню охвата прививками против кори. В прошлом году в области заболело почти 12 тыс. чел., в этом году уже 3,4 тыс. чел.

После спецоперации во Львовской области аналогичные меры будут осуществляться в других областях Украины.

С начала 2019 года в регионах использовано 187,984 тыс. доз вакцин против кори, паротита и краснухи.

Теги: #прививки #минздрав #львовская_область
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