Медицина

16:08 01.03.2019

Посольство США приветствовало решения Кабмина о 10-летней стратегии повышения качества медобразования и запуска работы е-рецепта

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Посольство США приветствовало решения Кабмина о 10-летней стратегии повышения качества медобразования и запуска работы е-рецепта

Посольство США в Украине приветствовало Кабинет министров Украины с принятием 10-летней стратегии повышения качества медицинского образования и запуска электронного рецепта по программе реимбурсации в аптеках Украины с апреля текущего года.

"Все для улучшения здоровья украинцев! Поздравляем Кабмин Украины с принятием 10-летней стратегии повышения качества медицинского образования, а также решением о получении пациентами лекарств через электронные рецепты в аптеках Украины, начиная уже с апреля этого года", - сказано в сообщении американского посольства в микроблоге Твиттер в пятницу.

Как сообщалось, 27 февраля 2019 года Кабинет министров впервые официально утвердил стратегию развития медицинского образования, которая предусматривает комплексный подход к изменениям в медобразовании.

Согласно сообщению Министерства здравоохранения, указанная стратегия даст возможность в ближайшие 10 лет воплотить фундаментальные изменения и полностью изменить подход к отбору, обучению и профессиональному становлению украинских медиков. Основной задачами стратегии является повышение качества высшего медицинского образования, качественное изменение последипломного образования, эффективное финансирование и управление медицинских университетов, изменение академической культуры, а также развитие научных исследований.

В этот же день Кабмин утвердил ряд постановлений по правительственной программе "Доступные лекарства", урегулировав порядок заключения аптеками договоров с Национальной службой здоровья (НСЗУ) и работу электронного рецепта. НСЗУ начнет подписывать договоры с аптеками по всей стране уже в марте 2019 года, а с апреля заработает электронный рецепт и НСЗУ начнет выплаты аптекам по программе.

Теги: #сша #медреформа #украина
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