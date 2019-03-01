Украина по итогам 2018г возглавила десятку стран с наибольшим количеством новых случаев кори – ЮНИСЕФ

Украина по итогам 2018 года возглавила десятку стран, где заболеваемость корью в 2018 году выросла более всего по сравнению с 2017 годом.

Как сообщается в пресс-релизе ЮНИСЕФ, имеющемся в распоряжении агентства "Интерфакс-Украина", в 2018 году в Украине было зарегистрировано 30,338 тыс. новых случаев заболевания корью.

На втором месте, по данным ЮНИСЕФ, - Филиппины (13,192 тыс. новых случаев).

В десятку стран-лидеров по заболеваемости корью вошли также Бразилия (10,262 тыс. новых случаев), Йемен (6,641 тыс.), Венесуэла (4,916 тыс.), Сербия (4,355 тыс.), Мадагаскар (4,307 тыс.), Судан (3,496 тыс.), Таиланд (2,758 тыс.), Франция (2,269 тыс.).

"Количество новых случаев кори в мире стремительно растет до угрожающего уровня. Хуже всего ситуация в 10 странах, где зафиксировано более 74% новых случаев инфицирования, а также несколько других странах, которые ранее были объявлены свободными от кори", - отмечает ЮНИСЕФ.

По ее данным, 98 стран мира сообщили, что в 2018 году количество зафиксированных случаев кори у них было больше, чем в 2017 году.

"Это свидетельствует об аннулирования прогресса преодоления этого заболевания, которое очень легко предотвратить, но которое может быть смертельно опасным", - отмечают в ЮНИСЕФ.

По словам исполнительного директора ЮНИСЕФ Генриетты Х. Фор, эти случаи заболевания не возникли в одно мгновение.

"Серьезные вспышки, которые мы видим сегодня, начались еще в 2018 году. Итак, если мы не будем ничего делать сегодня, это будет иметь катастрофические последствия для детей завтра", - сказал она.

В ЮНИСЕФ отмечают, что в Украине Детский фонд ООН поддерживает усиленные меры по иммунизации по всей стране и работает, чтобы повысить доверие к вакцинации. В частности, ЮНИСЕФ поддерживает правительство страны для преодоления нынешнего вспышки, с 2017 года унесшей 30 жизней.

С февраля 2019 года Министерство здравоохранения Украины при поддержке ЮНИСЕФ проводит кампанию по вакцинации в школах и медицинских учреждениях Львовской области, где в 2018 году было зафиксировано 18 тыс. случаев заболевания, невакцинированными были 50 тыс. детей.

"Львовская область - наиболее пораженный вспышкой регион, где из-за негативного отношения к прививкам и отсутствия вакцин в прошлом уровень вакцинации был низким", - отмечает ЮНИСЕФ.

В организации также напоминают, что правительство Филиппин при поддержке ЮНИСЕФ и партнеров проводит кампанию по вакцинации от полиомиелита и кори 9 млн детей в 17 регионах. В Бразилии в течение августа-сентября 2018 года правительство провело кампанию против полио и кори, которой было охвачено более 11 млн детей в возрасте до пяти лет. В частности, ЮНИСЕФ поощрял людей делать прививки и провел обучение для специалистов по мониторингу здравоохранения, работавших в приютах для мигрантов из Венесуэлы. В Йемене, где из-за длительного конфликта произошла вспышка кори, в феврале местные органы власти при поддержке ЮНИСЕФ, ВОЗ и Глобального альянса по вакцинам и иммунизации (GAVI) привили более 11,5 млн детей. В Мадагаскаре в январе правительство при поддержке партнеров, в т.ч. ЮНИСЕФ, начало кампанию по иммунизации, в ходе которой в 25 районах страны прививки получили более 2 млн детей, в феврале вакцинацию прошли 1,4 млн детей, еще 3,9 млн должны получить прививку в марте.

По данным ЮНИСЕФ, в 2017 году не было случаев заболевания корью, а в 2018 году такие случаи были зафиксированы в Бразилии (10,262 тыс.), Молдове (312), Черногории (203), Колумбии (188), Перу (38), Чили (23) и Узбекистане (17).

При этом в ЮНСЕФ отмечают, что плохая инфраструктура здравоохранения, нарушение гражданского порядка, низкая осведомленность граждан, самоуспокоение и в отдельных случаях недоверие к вакцинации привели к этим вспышек как в развитых, так и развивающихся странах. Например, в США количество случаев кори в период с 2017 года до 2018 года возросло в шесть раз – до 791. Совсем недавно в США наблюдались вспышки кори в штатах Нью-Йорк и Вашингтон.

ЮНИСЕФ призывает осознать: вакцины – безопасны и эффективны. Они спасают жизни детей. Во время вспышек необходимо делать прививки детям в возрасте от шести месяцев до пяти лет, а также усилить программы иммунизации.