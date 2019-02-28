Медицина

19:17 28.02.2019

Рада разблокировала трансплантацию

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Рада разблокировала трансплантацию

Народные депутаты проголосовали за закон (законопроект №9461-д), который возобновил родственную трансплантацию регенерирующих органов (костный мозг, печень).

"Это был хороший закон, единственный недостаток, который мы не учли, и не учел Минздрав, это то, что он предусматривал создание единой государственной информационной системы трансплантации (ЕГИСТ), которая будет синхронизирована с мировой системой. Система ЕГИСТ должна была быть запущена с 1 января 2019 года, а все операции по трансплантации, которые проводятся в стране, должны быть внесены в эту систему. Но правительство не смогло подготовить все материалы и запустить эту систему", - сказал заместитель председателя фракции "БПП" Сергей Березенко агентству "Интерфакс-Украина", комментируя принятие в четверг закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно применения трансплантации анатомических материалов человеку".

По словам С.Березенко, "получилась коллизия, по которой старая система уже не работала с 1 января, а новая еще не вступила в силу, так как не создана информационная система".

"С 1 января мы оказались в такой ситуации, когда даже те операции, которые ранее, в том числе пересадку костного мозга, когда лечили детей от рака крови в "Охматдете" мы не могли делать законным образом. Хирурги и врачи, которые их проводили, оказались в полулегальном положении и могли понести даже уголовную ответственность. Фактически на 2 месяца мы оказались в правовом коллапсе", - сказал он.

С.Березенко подчеркнул, что парламентский комитет по здравоохранению собрал из всех имеющихся законов и законопроектов относительно трансплантации один, который учел все замечания и предложения, и поддержал этот законопроект (9461-д) на заседании во вторник, а затем провел его в сессионном зале.

Теги: #позиция #трансплантация #закон
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