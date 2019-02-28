Медицина

13:34 28.02.2019

Давления на суд со стороны У.Супрун не было – Высший совет правосудия

1 мин читать
Давления на суд со стороны У.Супрун не было – Высший совет правосудия

Высший совет правосудия (ВСП) не выявил фактов вмешательства в деятельность судьи Окружного административного суда Киева Евгения Аблова со стороны и.о. министра здравоохранения Уляны Супрун, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины со ссылкой на решение ВСП от 30 января 2019 года.

Согласно сообщению, ВСП проанализировал жалобу Е.Аблова и оставил ее без рассмотрения, ведь позиция У.Супрун является ее личным мнением, высказанным на странице в соцсети Facebook. ВСП отметил, что судьи должны различать попытки вмешательства в их деятельность по осуществлению правосудия и высказывания другими лицами своих мыслей, предположений, критики в их адрес.

Судья Евгений Аблов в январе этого года пожаловался в Высший совет правосудия на сообщение в Фейсбуке и.о. министра здравоохранения от 24 декабря 2018 года. В этом сообщение У.Супрун отметила, что решение о приостановлении действие приказа Минздрава об увольнении Екатерины Амосовой с должности ректора Национального медицинского университета им.А.А.Богомольца является не первым решением судьи, компроментирующим судебную систему. Своим постановлением судья Е.Аблов фактически запретил кому-либо управлять Национальным медуниверситетом им.А.А.Богомольца, кроме Е.Амосовой, то есть фактически запретил Минздраву осуществлять свои управленческие функции и назначать руководство университета.

Теги: #всп #супрун #суд
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:21 28.02.2019
Суд обязал ГБР открыть дело за разглашение генпрокурором сведений досудебного расследования в деле Гандзюк – адвокат

Суд обязал ГБР открыть дело за разглашение генпрокурором сведений досудебного расследования в деле Гандзюк – адвокат

19:59 27.02.2019
Суд 28 февраля рассмотрит иск Гриценко к ЦИК по разъяснению об агитации, которое он расценивает как легализацию схемы подкупа избирателей

Суд 28 февраля рассмотрит иск Гриценко к ЦИК по разъяснению об агитации, которое он расценивает как легализацию схемы подкупа избирателей

19:55 27.02.2019
Суд 28 февраля рассмотрит иск Гриценко к ЦИК по разъяснению об агитации, которое он расценивает как легализацию схемы подкупа избирателей

Суд 28 февраля рассмотрит иск Гриценко к ЦИК по разъяснению об агитации, которое он расценивает как легализацию схемы подкупа избирателей

18:40 27.02.2019
Суд поместил под домашний арест харьковского соратника Медведчука Лесика

Суд поместил под домашний арест харьковского соратника Медведчука Лесика

13:46 27.02.2019
Апелляционный суд отклонил иск Коломойского к ПриватБанку и другим лицам об унижении его чести и достоинства

Апелляционный суд отклонил иск Коломойского к ПриватБанку и другим лицам об унижении его чести и достоинства

06:02 27.02.2019
Суд вернул государству землю стоимостью 1 млрд грн в Днепропетровской области

Суд вернул государству землю стоимостью 1 млрд грн в Днепропетровской области

02:30 27.02.2019
Дело против двоих жителей Харьковской области, подозреваемых в групповом изнасиловании, направлено в суд

Дело против двоих жителей Харьковской области, подозреваемых в групповом изнасиловании, направлено в суд

18:14 26.02.2019
Певицу Шакиру вызвали в испанский суд по делу о неуплате налогов

Певицу Шакиру вызвали в испанский суд по делу о неуплате налогов

17:37 26.02.2019
Адвокат осужденной за смертельное ДТП в центре Харькова Зайцевой: решение об апелляции еще не принято

Адвокат осужденной за смертельное ДТП в центре Харькова Зайцевой: решение об апелляции еще не принято

16:20 26.02.2019
Суд приговорил обвиняемых в смертельном ДТП в центре Харькова Зайцеву и Дронова к максимальным срокам лишения свободы – 10 годам

Суд приговорил обвиняемых в смертельном ДТП в центре Харькова Зайцеву и Дронова к максимальным срокам лишения свободы – 10 годам

РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Минздрав планирует до конца 2019г внедрить все механизмы для запуска системы трансплантации

По "Делу Супрун" назначили нового судью

Судья Каракашьян заявил о самоотводе в деле по иску Мосийчука к Супрун и удалился в совещательную комнату

Супрун и ее заместители не будут принимать участия в рассмотрении иска Мосийчука по сути

Депутат Мосийчук дополнит требования по иску к Супрун и будет добиваться ее увольнения

ПОСЛЕДНЕЕ

В Нововодолажском районе Харьковской области из-за кори введен карантин

Эксперты отмечают необходимость повышение осведомленности врачей первички об особенностях распознавания орфанных заболеваний

Кабмин вновь решил создать Национальный одесский медуниверситет

Кабмин утвердил стратегию развития медицинского образования - Минздрав

Кабмин урегулировал работу е-рецепта по программе реимбурсации через НСЗУ

Трансформация системы здравоохранения в сфере диализа даст пациенту доступ к качественным услугам – эксперт

НСЗУ обеспечит реализацию программы "Доступные лекарства" для жителей наиболее отдаленных населенных пунктов - Гройсман

Профильный комитет Рады внесет на рассмотрение доработанный законопроект о трансплантации

Поток медтуристов из Украины в Германию ежегодно увеличивается на 15-20% - эксперт

Поток медтуристов из Украины в Германию ежегодно увеличивается на 15-20% - эксперт

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА