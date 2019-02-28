Давления на суд со стороны У.Супрун не было – Высший совет правосудия

Высший совет правосудия (ВСП) не выявил фактов вмешательства в деятельность судьи Окружного административного суда Киева Евгения Аблова со стороны и.о. министра здравоохранения Уляны Супрун, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины со ссылкой на решение ВСП от 30 января 2019 года.

Согласно сообщению, ВСП проанализировал жалобу Е.Аблова и оставил ее без рассмотрения, ведь позиция У.Супрун является ее личным мнением, высказанным на странице в соцсети Facebook. ВСП отметил, что судьи должны различать попытки вмешательства в их деятельность по осуществлению правосудия и высказывания другими лицами своих мыслей, предположений, критики в их адрес.

Судья Евгений Аблов в январе этого года пожаловался в Высший совет правосудия на сообщение в Фейсбуке и.о. министра здравоохранения от 24 декабря 2018 года. В этом сообщение У.Супрун отметила, что решение о приостановлении действие приказа Минздрава об увольнении Екатерины Амосовой с должности ректора Национального медицинского университета им.А.А.Богомольца является не первым решением судьи, компроментирующим судебную систему. Своим постановлением судья Е.Аблов фактически запретил кому-либо управлять Национальным медуниверситетом им.А.А.Богомольца, кроме Е.Амосовой, то есть фактически запретил Минздраву осуществлять свои управленческие функции и назначать руководство университета.