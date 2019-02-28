В Нововодолажском районе Харьковской области из-за кори введен карантин

На территории Нововодолажского района Харьковской области введен карантинный режим, чтобы не допустить распространения кори.

"Ввести карантинный режим для недопущения распространения коревой инфекции в Нововодолажском районе Харьковской области с 26.02.2019", - говорится в распоряжении главы Нововодолажской райгосадминистрации Романа Мерзликина, опубликованном на сайте ГРА.

Документ предусматривает запрет на проведение культурно-массовых мероприятий, непривитым детям и подросткам запрещается посещать дошкольные учреждения, школы, технические учебные заведения и учреждения внешкольного образования. В эти заведения запрещено принимать непривитых и тех, у кого нет справки о прививках или о перенесенном заболевании корью.

Карантинный режим для проведения ограничительных противоэпидемических мероприятий введен на 21 день, начиная 26 февраля.

Как пояснили в пресс-службе Харьковской облгосадминистрации со ссылкой на Р.Мерзликина, введение карантинного режима связано с тем, что 26 февраля у ребенка, участвовавшего за несколько дней до того в песенном конкурсе диагностировали корь (до этого переболел корью отец мальчика). "С ребенком на мероприятии контактировали больше 30 детей и больше 60 взрослых. Чтобы предотвратить эпидемию – введен карантин", - рассказали в пресс-службе.