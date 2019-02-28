Медицина

13:01 28.02.2019

В Нововодолажском районе Харьковской области из-за кори введен карантин

1 мин читать
В Нововодолажском районе Харьковской области из-за кори введен карантин

 На территории Нововодолажского района Харьковской области введен карантинный режим, чтобы не допустить распространения кори.

"Ввести карантинный режим для недопущения распространения коревой инфекции в Нововодолажском районе Харьковской области с 26.02.2019", - говорится в распоряжении главы Нововодолажской райгосадминистрации Романа Мерзликина, опубликованном на сайте ГРА.

Документ предусматривает запрет на проведение культурно-массовых мероприятий, непривитым детям и подросткам запрещается посещать дошкольные учреждения, школы, технические учебные заведения и учреждения внешкольного образования. В эти заведения запрещено принимать непривитых и тех, у кого нет справки о прививках или о перенесенном заболевании корью.

Карантинный режим для проведения ограничительных противоэпидемических мероприятий введен на 21 день, начиная 26 февраля.

Как пояснили в пресс-службе Харьковской облгосадминистрации со ссылкой на Р.Мерзликина, введение карантинного режима связано с тем, что 26 февраля у ребенка, участвовавшего за несколько дней до того в песенном конкурсе диагностировали корь (до этого переболел корью отец мальчика). "С ребенком на мероприятии контактировали больше 30 детей и больше 60 взрослых. Чтобы предотвратить эпидемию – введен карантин", - рассказали в пресс-службе.

Теги: #корь #харьковская_область
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

14:41 25.02.2019
В Украине уровень заболеваемости корью снизился на 15% - Минздрав

В Украине уровень заболеваемости корью снизился на 15% - Минздрав

14:10 24.02.2019
На Харьковщине 6-летний ребенок провалился под лед

На Харьковщине 6-летний ребенок провалился под лед

14:05 21.02.2019
На Харьковщине с начала избирательной кампании открыли пять уголовных производств – полиция

На Харьковщине с начала избирательной кампании открыли пять уголовных производств – полиция

11:03 20.02.2019
Юрий Бойко – лидер президентского рейтинга в Харьковской области – опрос

Юрий Бойко – лидер президентского рейтинга в Харьковской области – опрос

15:14 19.02.2019
Больше трети поступивших в полицию Харьковской области сообщений о предвыборных нарушениях не подтвердились

Больше трети поступивших в полицию Харьковской области сообщений о предвыборных нарушениях не подтвердились

13:26 18.02.2019
С начала года в Украине от кори умерло 9 человек - ЦОЗ

С начала года в Украине от кори умерло 9 человек - ЦОЗ

11:55 16.02.2019
На Харьковщине электричка сбила подростка

На Харьковщине электричка сбила подростка

13:36 13.02.2019
Во Львовской области 250 школ приостановили обучение в связи с заболеваемостью ОРВИ и корью

Во Львовской области 250 школ приостановили обучение в связи с заболеваемостью ОРВИ и корью

14:21 12.02.2019
Более 3 тыс. украинцев заболели корью на прошлой неделе - ЦОЗ

Более 3 тыс. украинцев заболели корью на прошлой неделе - ЦОЗ

12:08 11.02.2019
Систематическое хищение нефтепродуктов структуры "Нафтогаза" из железнодорожных цистерн на Харьковщине пресекли правоохранители

Систематическое хищение нефтепродуктов структуры "Нафтогаза" из железнодорожных цистерн на Харьковщине пресекли правоохранители

РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Минздрав планирует до конца 2019г внедрить все механизмы для запуска системы трансплантации

По "Делу Супрун" назначили нового судью

Судья Каракашьян заявил о самоотводе в деле по иску Мосийчука к Супрун и удалился в совещательную комнату

Супрун и ее заместители не будут принимать участия в рассмотрении иска Мосийчука по сути

Депутат Мосийчук дополнит требования по иску к Супрун и будет добиваться ее увольнения

ПОСЛЕДНЕЕ

Давления на суд со стороны У.Супрун не было – Высший совет правосудия

Эксперты отмечают необходимость повышение осведомленности врачей первички об особенностях распознавания орфанных заболеваний

Кабмин вновь решил создать Национальный одесский медуниверситет

Кабмин утвердил стратегию развития медицинского образования - Минздрав

Кабмин урегулировал работу е-рецепта по программе реимбурсации через НСЗУ

Трансформация системы здравоохранения в сфере диализа даст пациенту доступ к качественным услугам – эксперт

НСЗУ обеспечит реализацию программы "Доступные лекарства" для жителей наиболее отдаленных населенных пунктов - Гройсман

Профильный комитет Рады внесет на рассмотрение доработанный законопроект о трансплантации

Поток медтуристов из Украины в Германию ежегодно увеличивается на 15-20% - эксперт

Поток медтуристов из Украины в Германию ежегодно увеличивается на 15-20% - эксперт

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА