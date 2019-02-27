Медицина

14:51 27.02.2019

Кабмин вновь решил создать Национальный одесский медуниверситет

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Кабмин вновь решил создать Национальный одесский медуниверситет

Кабинет министров Украины в среду во второй раз принял решение о создании Национального одесского медицинского университета путем слияния Одесского национального медицинского университета (ОНМедУ) и Крымского государственного медицинского университета имени С.И.Георгиевского, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Согласно сообщению, предыдущее решение о создании Национального одесского медуниверситета, реализация которого была заблокирована судом, отменили.

Решение, принятое Кабмином в среду, имеет цель отстранить сторонников экс-ректора Валерия Запорожана, которые блокируют выплату стипендий и зарплат в течение двух месяцев.

Создание нового учреждения высшего образования будет проходить на базе ОНМедУ, то есть физического переноса заведения не будет.

Теги: #медуниверситет #одесса #кабмин
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