Кабмин утвердил стратегию развития медицинского образования - Минздрав

Кабинет министров Украины в среду впервые официально утвердил стратегию развития медицинского образования, которая предусматривает комплексный подход к изменениям в медобразовании, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Согласно сообщению, указанная стратегия даст возможность в ближайшие 10 лет воплотить фундаментальные изменения и полностью изменить подход к отбору, обучению и профессиональному становлению украинских медиков.

Основной задачами стратегии является повышение качества высшего медицинского образования, качественное изменение последипломного образования, эффективное финансирование и управление медицинских университетов, изменение академической культуры, а также развитие научных исследований.

Как уточнили в министерстве, на первом этапе подготовки стратегии было проведено 15 фокус-групп в разных регионах страны, что позволило учесть состояние медицинского образования.

В ближайшее время министерство планирует ввести непрерывное профессиональное развитие и новую модель интернатуры.