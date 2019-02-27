Медицина

14:28 27.02.2019

Кабмин утвердил стратегию развития медицинского образования - Минздрав

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Кабмин утвердил стратегию развития медицинского образования - Минздрав

 Кабинет министров Украины в среду впервые официально утвердил стратегию развития медицинского образования, которая предусматривает комплексный подход к изменениям в медобразовании, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Согласно сообщению, указанная стратегия даст возможность в ближайшие 10 лет воплотить фундаментальные изменения и полностью изменить подход к отбору, обучению и профессиональному становлению украинских медиков.

Основной задачами стратегии является повышение качества высшего медицинского образования, качественное изменение последипломного образования, эффективное финансирование и управление медицинских университетов, изменение академической культуры, а также развитие научных исследований.

Как уточнили в министерстве, на первом этапе подготовки стратегии было проведено 15 фокус-групп в разных регионах страны, что позволило учесть состояние медицинского образования.

В ближайшее время министерство планирует ввести непрерывное профессиональное развитие и новую модель интернатуры.

Теги: #медреформа #кабмин
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