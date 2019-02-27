Медицина

14:14 27.02.2019

Кабмин урегулировал работу е-рецепта по программе реимбурсации через НСЗУ

2 мин читать
Кабмин урегулировал работу е-рецепта по программе реимбурсации через НСЗУ

Кабинет министров Украины в среду утвердил ряд постановлений по правительственной программе "Доступные лекарства", урегулировав порядок заключения аптеками договоров с Национальной службой здоровья (НСЗУ) и работу электронного рецепта, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Согласно сообщению, НСЗУ начнет подписывать договоры с аптеками по всей стране уже в марте 2019 года, а с апреля заработает электронный рецепт и НСЗУ начнет выплаты аптекам по программе.

Это регламентировано постановлениями правительства, в частности, "Некоторые вопросы реимбурсации лекарственных средств", "Некоторые вопросы относительно договоров о реимбурсации", "Об утверждении Порядка использования средств, предусмотренных в государственном бюджете на возмещение стоимости лекарственных средств для лечения отдельных заболеваний" от 27 февраля 2019 года.

Переход программы реимбурсации в администрирование НСЗУ позволит пациентам получать лекарства по электронному рецепту, выписанному семейным врачом, в любой аптеке Украины, заключившей договор со службой, без привязки к местности.

Для получения лекарств пациенту необходимо записаться на прием к семейному врачу, который выпишет е-рецепт. Затем на номер пациента придет СМС с уникальным номером рецепта и кодом подтверждения для получения лекарств в аптеке: "Ваш рецепт: ХХХХ-ХХХХ-ХХХХ-ХХХХ. Код подтверждения: ХХХХ". При необходимости врач может распечатать консультационный вывод, в котором содержится информация о выписанных лекарствах и номер электронного рецепта. После этого пациент идет в любую аптеку, участвующею в программе, и называет номер рецепта.

Как сообщалось, программа "Доступные лекарства" началась 1 апреля 2017 года. В настоящее время в программе участвует более трети аптек Украины (всего 6 тыс.).

С 1 апреля 2019 года программа перейдет в администрирование НСЗУ.

Теги: #нсзу #е_рецепт #минздрав #кабмин
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

14:51 27.02.2019
Кабмин вновь решил создать Национальный одесский медуниверситет

Кабмин вновь решил создать Национальный одесский медуниверситет

14:28 27.02.2019
Кабмин утвердил стратегию развития медицинского образования - Минздрав

Кабмин утвердил стратегию развития медицинского образования - Минздрав

13:18 27.02.2019
Кабмин поручил Госкомтелерадио и НОТУ изменить правила отбора на "Евровидение"

Кабмин поручил Госкомтелерадио и НОТУ изменить правила отбора на "Евровидение"

12:49 27.02.2019
НСЗУ обеспечит реализацию программы "Доступные лекарства" для жителей наиболее отдаленных населенных пунктов - Гройсман

НСЗУ обеспечит реализацию программы "Доступные лекарства" для жителей наиболее отдаленных населенных пунктов - Гройсман

12:37 27.02.2019
Украина должна увеличить инвестиции в добычу газа для полного отказа от его импорта

Украина должна увеличить инвестиции в добычу газа для полного отказа от его импорта

12:04 27.02.2019
Гройсман: наша задача повысить минимальную зарплату в Украине до $300

Гройсман: наша задача повысить минимальную зарплату в Украине до $300

16:05 25.02.2019
ВОЗ поддерживает трансформацию системы здравоохранения Украины

ВОЗ поддерживает трансформацию системы здравоохранения Украины

14:41 25.02.2019
В Украине уровень заболеваемости корью снизился на 15% - Минздрав

В Украине уровень заболеваемости корью снизился на 15% - Минздрав

13:39 25.02.2019
Минздрав будет сотрудничать с IFES для предотвращения использования админресурса на выборах

Минздрав будет сотрудничать с IFES для предотвращения использования админресурса на выборах

14:48 22.02.2019
Минздрав планирует до конца 2019г внедрить все механизмы для запуска системы трансплантации

Минздрав планирует до конца 2019г внедрить все механизмы для запуска системы трансплантации

РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Минздрав планирует до конца 2019г внедрить все механизмы для запуска системы трансплантации

По "Делу Супрун" назначили нового судью

Судья Каракашьян заявил о самоотводе в деле по иску Мосийчука к Супрун и удалился в совещательную комнату

Супрун и ее заместители не будут принимать участия в рассмотрении иска Мосийчука по сути

Депутат Мосийчук дополнит требования по иску к Супрун и будет добиваться ее увольнения

ПОСЛЕДНЕЕ

Трансформация системы здравоохранения в сфере диализа даст пациенту доступ к качественным услугам – эксперт

Профильный комитет Рады внесет на рассмотрение доработанный законопроект о трансплантации

Поток медтуристов из Украины в Германию ежегодно увеличивается на 15-20% - эксперт

Поток медтуристов из Украины в Германию ежегодно увеличивается на 15-20% - эксперт

Большинство украинцев подписали контракт с семейным врачом – опрос КМИС

Производитель препаратов крови Biopharma начал пуско-наладочные работы на новом заводе в Киевской области

Вызов врача на дом остается одной из основных нерешенных проблем реформы первичной медпомощи

Экс-ректор НМУ им.А.А.Богомольца Амосова в сопровождении сторонников пыталась попасть в здание университета – Минздрав

В Киеве заработает система оценивания врачей

Минздрав предложил утвердить Порядок проведения "пилота" по реализации госгарантий для вторички

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА