Кабмин урегулировал работу е-рецепта по программе реимбурсации через НСЗУ

Кабинет министров Украины в среду утвердил ряд постановлений по правительственной программе "Доступные лекарства", урегулировав порядок заключения аптеками договоров с Национальной службой здоровья (НСЗУ) и работу электронного рецепта, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Согласно сообщению, НСЗУ начнет подписывать договоры с аптеками по всей стране уже в марте 2019 года, а с апреля заработает электронный рецепт и НСЗУ начнет выплаты аптекам по программе.

Это регламентировано постановлениями правительства, в частности, "Некоторые вопросы реимбурсации лекарственных средств", "Некоторые вопросы относительно договоров о реимбурсации", "Об утверждении Порядка использования средств, предусмотренных в государственном бюджете на возмещение стоимости лекарственных средств для лечения отдельных заболеваний" от 27 февраля 2019 года.

Переход программы реимбурсации в администрирование НСЗУ позволит пациентам получать лекарства по электронному рецепту, выписанному семейным врачом, в любой аптеке Украины, заключившей договор со службой, без привязки к местности.

Для получения лекарств пациенту необходимо записаться на прием к семейному врачу, который выпишет е-рецепт. Затем на номер пациента придет СМС с уникальным номером рецепта и кодом подтверждения для получения лекарств в аптеке: "Ваш рецепт: ХХХХ-ХХХХ-ХХХХ-ХХХХ. Код подтверждения: ХХХХ". При необходимости врач может распечатать консультационный вывод, в котором содержится информация о выписанных лекарствах и номер электронного рецепта. После этого пациент идет в любую аптеку, участвующею в программе, и называет номер рецепта.

Как сообщалось, программа "Доступные лекарства" началась 1 апреля 2017 года. В настоящее время в программе участвует более трети аптек Украины (всего 6 тыс.).

С 1 апреля 2019 года программа перейдет в администрирование НСЗУ.