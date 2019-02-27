Трансформация системы здравоохранения в сфере диализа даст пациенту доступ к качественным услугам – эксперт

Полноценная медицинская реформа в сфере гемодиализа даст доступ к качественным услугам, считает независимый эксперт по вопросам государственных закупок Андрей Ходаковский.

По его словам, система государственных электронных закупок ProZorro не обеспечивает полноценную конкуренцию на рынке услуг гемодиализа.

"Система ProZorro на сегодня не обеспечивает реальную конкуренцию среди участников диализного рынка и, тем более, не учитывает мнение пациента. Ведь в каждом центре есть один тип диализного оборудования и именно на него осуществляется закупка расходников. В торгах участвуют одни и те же фирмы. Единственное что может решить такую проблему, – это полноценная медреформа в сфере гемодиализа, когда деньги пойдут за пациентом и пациент сам сможет решить, какой производитель лучше. Тогда больницы будут заинтересованы в предоставлении качественных услуг. Будет соблюден основной принцип – цена-качество", - сказал он А.Ходаковский пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" в среду.

Как сообщалось, Министерство здравоохранения Украины намерено изменить механизм финансирования лечения пациентов методом гемодиализа, а также внедрить для медицинских учреждений единый тариф на данную услугу.

В министерстве планируют создать систему электронного учета пациентов, нуждающихся в лечении методом гемодиализа, а также условия для развития конкуренции на рынках соответствующих медицинских изделий.

Реализация данных мероприятий будет способствовать увеличению количества медучреждений по предоставлению услуги гемодиализа, а также улучшению качества, рассчитывают в ведомстве. Кроме того, у пациента появится возможность самостоятельно выбирать и менять учреждение, в котором он получает медпомощь.