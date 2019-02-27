НСЗУ обеспечит реализацию программы "Доступные лекарства" для жителей наиболее отдаленных населенных пунктов - Гройсман

Национальная служба здоровья Украины (НСЗУ) обеспечит реализацию программы реимбурсации (возмещения стоимости) "Доступные лекарства" для жителей наиболее отдаленных населенных пунктов страны, считает премьер-министр Владимир Гройсман.

"Хочу поблагодарить команду Минздрава за то, что она сделала правильные шаги и программа "Доступные лекарства" начала работать в Украине. Но время для следующих шагов, время использовать НСЗУ, которая обеспечит возможность получать лекарства в любой точке Украины, независимо от того, где вы проживаете и где выписан рецепт. Это обеспечит НСЗУ, которая сделала колоссальные шаги, чтобы построить новую систему финансирования здравоохранения в интересах граждан и врачей", - сказал он на заседании правительства в Киеве в среду.

По словам В.Гройсмана, по программе реимбурсации уже выписано 33 млн рецептов.

"Самый главный вызов – донести доступные лекарства до самого отдаленного села в Украине. Система доставки лекарств и их заказа должна быть усовершенствована, а перечень лекарств должен быть расширен. Это имеет принципиальное значение", - сказал он.

Кроме того, премьер акцентировал необходимость расширения программы "Доступные лекарства".

"Мы будем расширять систему "Доступные лекарства". Доступных лекарств будет больше, их спектр станет шире, мы обеспечим их доступность независимо от места проживания. Это задача очень важна, ее необходимо выполнить", - сказал он.

Как сообщалось, Кабинет министров планирует существенно расширить программу реимбурсации