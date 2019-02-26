Профильный комитет Рады внесет на рассмотрение доработанный законопроект о трансплантации

Комитет Верховной Рады Украины по здравоохранению внесет на рассмотрение народных депутатов доработанный законопроект о трансплантации № 9461-д.

На заседании во вторник комитет решил отклонить два уже зарегистрированных законопроекта №№ 9462 и 9461-1.

По словам главы комитета Ольги Богомолец, таким образом депутаты смогут внести доработанный законопроект на голосование в сессионном зале уже в ближайший четверг и проголосовать его как неотложный.

В доработанном законопроекте, в частности, будет предусмотрена отсрочка введения в действие нового закона о трансплантации до 1 января 2020 года, что позволит пролонгировать до 31 декабря 2019 года закон о трансплантации, который действовал ранее. Таким образом, парламент сможет разблокировать приостановленную в настоящее время трансплантацию органов из-за неготовности госреестров.

Как сообщалось, Верховная Рада приняла закон о посмертном донорстве в мае 2018 года (№2427). Документ вступил в силу 1 января 2019 года, тогда же силу закон о трансплантации, который действовал ранее (№ 1007). В то же время часть норм нового закона оказалось невозможно реализовать, поскольку не была создана информационная система трансплантации. В связи с этим парламент планировал отсрочить до 2020 года начало действия закона, но соответствующее решение так и не было принято.