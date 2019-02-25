Медицина

19:06 25.02.2019

Поток медтуристов из Украины в Германию ежегодно увеличивается на 15-20% - эксперт

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Поток медтуристов из Украины в Германию ежегодно увеличивается на 15-20% - эксперт

 Поток медицинских туристов из Украины в Германию ежегодно увеличивается примерно на 15-20%, резкий рост произошел после введения безвизового режима.

Об этом агентству "Интерфакс-Украина" рассказала директор агентства медицинского туризма DeutschMedic GmbH Анна Веген (Эссен, Германия).

"В 2019 году пойдет уже 21-й год, как я организую приезд пациентов из стран бывшего СССР на лечение в Германию. По моим наблюдениям и по данным прессы, поток из Украины ежегодно увеличивается на 15-20%. Существенный скачок произошел после отмены въездной визы в страны Шенгенского законодательства Европейского Союза для обладателей украинских биометрических паспортов", - сказала она.

Увеличению потока медицинских туристов, по словам эксперта, способствует, в частности, удешевление авиасообщения между Украиной и Германией.

А.Веген отметила, что иностранные пациенты могут получить в немецких больницах практически все услуги, которые современная медицина имеет в своем арсенале, за исключением только законодательно отрегулированных особенностей в трансплантологии и искусственном оплодотворении.

В частности для пациентов из Украины наиболее актуальными в настоящее время являются запросы на лечение онкологии. На второе место вышла неврология, опередив традиционно высоковостребованные кардиологические вмешательства (электрофизиология, стентирование, протезирование клапанов, аорто-коронарное шунтирование), на четвертом месте - ортопедия, в том числе эндопротезирование суставов.

"Практически каждый из пациентов, получающий медицинские услуги по вышеперечисленным дисциплинам, обязательно пользуется услугами смежных специалистов, а по окончании лечения - теми или иными видами реабилитации", - сказала эксперт, отметив рост популярности услуги профилактических ежегодных обследований (cheak-up).

А.Веген отметила, что в настоящее время в Германии нет законодательных актов, предписывающих медицинским учреждениям отчитываться перед какими-либо органами о количестве иностранных пациентов. Однако те учреждения, которые имеют не единичных иностранных пациентов, "а десятки и сотни, ведут свою внутреннюю статистику, которой иногда делятся с прессой или органами управления экономикой".

"В Германии почти 2 тыс. больниц с общим фондом примерно 500 тыс. коек, а стационарных пациентов - 20 млн в год. При этом есть больницы, где никогда не было иностранных пациентов, но в некоторых клиниках доля медицинских туристов может приближаться к 10% от общего количества пациентов", - сказала она.

При этом медицинские туристы получают в Германии не только стационарное, но и амбулаторное лечение, пользуясь услугами врачебных практик, которых в Германии более 75 тысяч.

"Многие иностранные пациенты получают амбулаторные услуги именно в клиниках, в которых статистика никем не собирается. Это же касается и многочисленных санаториев, реабилитационных центров, институтов протезирования и пр.", - сказала она.

По прогнозам А.Веген, в ближайшие годы медицинские туристы будут приезжать в Германию, главным образом для получения высокотехнологичной медпомощи, в частности, сложных хирургических или катетерных вмешательств, роботоассистированных операций, облучения, то есть всего того, что отечественная медицина, ввиду высокой затратности как с технологической, так и с персональной стороны, пока не внедрила повсеместно". 

При этом, по словам эксперта, "первичная диагностика производится в стране проживания, "второе мнение" пациент получает в Германии". Затем операцию пациент проводит в стране проживания, на облучение и химиотерапию приезжает в Германию, а затем продолжает химиотерапию по месту жительства.

"Такой подход экономит средства и время пациента и дает ему доступ ко всем достижениям медицинского прогресса без полного отрыва от отечественной системы", - сказал она.

А.Веген отметила, что доля здравоохранения в Германии составляет порядка 11% ВВП, а доля медицинского туризма в здравоохранении - менее 0,04% ВВП.

По словам А.Веген, по очень приблизительным оценкам в Германии ежегодно лечатся примерно 250 тыс. иностранных пациентов. При этом из стран бывшего СССР приезжает примерно половина всех медицинских туристов.

Теги: #медтуризм #украинцы #германия
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