Медицина

16:05 25.02.2019

ВОЗ поддерживает трансформацию системы здравоохранения Украины

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ВОЗ поддерживает трансформацию системы здравоохранения Украины

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) направила Министерству здравоохранения Украины письмо, в котором выразила свою поддержку министерству и изменениям в системе здравоохранения, сообщает пресс-служба ведомства.

Согласно сообщению, ВОЗ в частности выразила поддержку трансформациям в области психического здоровья, а также Национальной стратегии развития психического здоровья.

Ранее СМИ распространили информацию со ссылкой на президента Ассоциации психиатров Украины Семена Глузмана, что ВОЗ дает негативную оценку работе Минздрава в области психического здоровья. Однако в ВОЗ такие заявления опровергли.

Как сообщалось, в июне 2018 года вступил в действие закон "О внесении изменений в законодательные акты относительно предоставления психиатрической помощи", которым предусмотрено создание механизма защиты прав недееспособных лиц, а также предотвращение произвола при их госпитализации в психиатрические учреждения, предоставление возможности пациентам, которые содержатся в больницах, независимой психиатрической экспертизы.

Теги: #воз #медреформа #минздрав
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