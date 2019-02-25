Медицина

14:41 25.02.2019

В Украине уровень заболеваемости корью снизился на 15% - Минздрав

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В Украине уровень заболеваемости корью снизился на 15% - Минздрав

В Украине в период с 17 по 22 февраля 2019 года корью заболели 2,751 тыс. чел. (из них 1,438 тыс. - дети), что на 15,7% меньше по сравнению с предыдущей неделей, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины со ссылкой на данные Центра общественного здоровья (ЦОЗ).

Согласно сообщению, с начала года от осложнений кори скончались 9 чел., среди них - двое детей. Всего с начала вспышки кори умерли 30 чел.

В целом с 28 декабря 2018 года до 22 января 2019 года корью в Украине заболели 24,042 тыс. чел.: 10,588 тыс. взрослых, 13,454 тыс. детей. Самые высокие показатели заболеваемости - во Львовской (3,741 тыс. чел.), Винницкой (2,136 тыс. чел.), Ривненской (2,109 тыс. чел.), Хмельницкой (1,779 тыс. чел.) областях и в Киеве (2,083 тыс. чел.).

Как сообщалось, во Львовской области стартовал второй этап кампании для повышения уровня охвата прививками против кори школьников. С 1 по 22 февраля пропущенные прививки получили уже 14,545 тыс. школьников. Подобные мероприятия, инициированные местными властями, также проводятся в Виннице.

С начала 2019 года в регионах Украины использовано 187,984 тыс. доз вакцин КПК.

Теги: #корь #заболеваемость #минздрав
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