Производитель препаратов крови Biopharma начал пуско-наладочные работы на новом заводе в Киевской области

Производитель препаратов из донорской плазмы человека Biopharma начала пуско-наладочные работы на новом заводе-фракционаторе, строительство которого ведется в Белой Церкви (Киевская обл.).

"На новом заводе "Биофармы" приступили к пуско-наладочным работам", - написал глава совета директоров группы компаний Biopharma Константин Ефименко на своей странице в соцсети Facebook.

По его словам, в настоящее время на заводе уже запущены склады сырья и готовой продукции, тестируются системы подачи воды, охлажденной воды, воды для инъекций, пара, диэтиленгликоля, сжатого воздуху, очищенного воздуха, нейтрализации стоков.

Кроме того, проведены испытания обвязок реакторов, наполнения контуров и "рубашек", запущены линии розлива, термостаты и леофильные сушки, а также завершается подготовка к запуску основной технологии.

Как сообщалось, инвестиции в строительство нового завода-фракционатора плазмы крови составили около $50 млн. Завод будет иметь три линии по выпуску альбумина, иммуноглобулина и фактора VIII. Мощность переработки составляет от 250 тыс. до 1млн литров плазмы в год. Biopharma планировала ввести его в эксплуатацию в конце 2018 году.

Иммунобиологическая фармацевтическая компания Biopharma входит в десятку крупнейших украинских производителей лекарственных препаратов. Выпускает более 20 иммунобиологических препаратов из плазмы донорской крови, препараты, полученные по технологии рекомбинантных ДНК и пробиотики.

В 2015 году компания инвестировала $3,5 млн в реконструкцию Сумского областного центра крови, который в настоящее время обеспечивает заготовку 98,2% донорской крови и ее компонентов в области.

В группу компаний Biopharma входят ООО "Биофарма инвест", ООО "Биофарма плазма инвест", ООО "Биофарма плазма", ООО "ФЗ "Биофарма".