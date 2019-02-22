Медицина

16:46 22.02.2019

Вызов врача на дом остается одной из основных нерешенных проблем реформы первичной медпомощи

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Вызов врача на дом остается одной из основных нерешенных проблем реформы первичной медпомощи

Вызов врача на дом остается одной из основных нерешенных проблем реформы первичной медпомощи в Украине.

К такому выводу пришли эксперты в ходе исследования "Реформа первичного звена здравоохранения: достижения и уроки на будущее", результаты которого были презентованы в Киеве в пятницу.

"Наибольший вопрос, которые ставят врачи и главные врачи, – это вызов врача на дом, который остается проблемой. Минздрав - в стороне от этой проблемы, сказал: решайте сами. Но главные врачи по старинке хотят получить инструкцию, врачи, терапевты и педиатры, к которым приписываются люди, очень волнуются, когда берут население не по принципу участков, а из других районов, территорий. Поэтому они хотят, чтобы была инструкция", - сказала в ходе презентации исследования ведущий научный сотрудник Института экономических исследований и политических консультаций Александра Бетлий.

Она также отметила, что исследование выявило нерешенность таких вопросов, как облуживание пациентов во время отпуска или болезни врача, с которым подписана декларация, выезд врачей для констатации смерти, осмотры в военкоматах, а также обслуживание пациентов, которые заболели, находясь в отъезде.

"Если пациент поехал куда-то и заболел, он обратился в больницу, ему ставят диагноз, но готовы лечить его, только если он к ним припишется. Но пациенту это не нужно, так как он в командировке, ему нужен больничный", - сказала она.

Вместе с тем, по ее словам, врачи, которые работают в реформе в качестве физлиц-предпринимателей (ФЛП), сами задумываются о возможных путях решения этих проблем.

"Врачи сами начинают говорить, что, возможно, нужно будет подумать о групповой практике, чтобы объединиться нескольким ФЛП. Это, в частности, решит проблему обслуживания пациентов, когда врач идет в отпуск или на больничный", - сказала она.

При этом А.Бетлий отметила, что проблемами для врачей-ФЛП и частных клиник остается обеспечение бланками больничных листов и вакцинами.

"У них нет доступа к вакцинам, и эта проблема остается. И это очень демотивирует ФЛП. Некоторые ФЛП говорят, что даже при договоренности с коммунальным медучреждением первички о вакцинации пациенту ФЛП в этом медучреждении могут отказать", - сказала она.

Вместе с тем, по словам А.Бетлий, в настоящее время медучреждения сталкиваются с вопросами, "которые возникают во время внедрения реформы и которые нельзя было предвидеть на этапе планирования". При этом она подчеркнула, что решение значительной части этих вопросов зависит от инициативы местных громад и руководителей клиник.

Согласно данным системы eHealth, по состоянию на 22 февраля 2019 года заключено более 25,825 млн деклараций с врачами первичного звена. В реформе работает 1801 медучреждение и 24,487 тыс. врачей.

Теги: #врач #вызов #медреформа
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