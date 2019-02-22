Медицина

14:48 22.02.2019

Минздрав планирует до конца 2019г внедрить все механизмы для запуска системы трансплантации

2 мин читать
Минздрав планирует до конца 2019г внедрить все механизмы для запуска системы трансплантации

Министерство здравоохранения Украины планирует до конца 2019 года запустить все необходимые механизмы для работы системы трансплантации, сообщил замминистра Роман Илык на пресс-конференции в пятницу.

"Минздрав поставил перед собой амбициозную задачу: до конца года реально внедрить все необходимые механизмы для работы системы трансплантации. Мы уже вышли на финишную прямую по созданию Единой государственной информационной системы трансплантации (ЕГИСТ). Купили лицензию на доступ к международному реестру доноров костного мозга, что даст пациентам из Украины возможность увидеть своего донора. Почти на 50 млн грн Минздрав закупает необходимое медоборудование для четырех национальных учреждений, определенных как пилотные, - НСДБ "Охматдет", Национальный институт рака, Национальный институт хирургии и трансплантологии им. А.А.Шалимова и Национальный центр по пересадке органов Запорожской областной больницы. Имеем возможность реально через законодательные акты осуществлять в стране семейную трансплантацию ", - сказал он.

Замминистра также сообщил, что реальное количество пациентов, нуждающихся в трансплантации, достигает около 5 тыс. чел.

"В прошлом году в Украине в этой очереди на жизнь стояло более 2 тыс. чел. Это, наверное, не все данные и есть реальная статистика тех, кому необходима трансплантация. Вообще, думаю, что эту цифру можно смело умножить на два, ведь, по данным Минздрава, таких пациентов намного больше. Эксперты убеждены, что количество пациентов, нуждающихся в трансплантации, составляет около 5 тыс. чел.",- сказал он.

Как сообщалось, с 1 января 2019 года решение о проведении лечения методом трансплантации принимает консилиум врачей медучреждения. Свое согласие или несогласие на получение лечения пациент предоставляет лечащему врачу медучреждения, который проводит трансплантацию.

Теги: #медреформа #трансплантация #илык #минздрав
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:22 22.02.2019
Экс-ректор НМУ им.А.А.Богомольца Амосова в сопровождении сторонников пыталась попасть в здание университета – Минздрав

Экс-ректор НМУ им.А.А.Богомольца Амосова в сопровождении сторонников пыталась попасть в здание университета – Минздрав

17:52 20.02.2019
В Киеве заработает система оценивания врачей

В Киеве заработает система оценивания врачей

16:33 20.02.2019
Кабмин утвердил Стратегию развития национальной системы крови

Кабмин утвердил Стратегию развития национальной системы крови

13:16 20.02.2019
Минздрав предложил утвердить Порядок проведения "пилота" по реализации госгарантий для вторички

Минздрав предложил утвердить Порядок проведения "пилота" по реализации госгарантий для вторички

16:08 19.02.2019
Цель реформирования сельской медицины снизить уровень смертности за счет профилактики и своевременной диагностики – Зубко

Цель реформирования сельской медицины снизить уровень смертности за счет профилактики и своевременной диагностики – Зубко

16:01 19.02.2019
В конкурсе на должность главы Гослекслужбы победил и.о. главы службы Исаенко - Минздрав

В конкурсе на должность главы Гослекслужбы победил и.о. главы службы Исаенко - Минздрав

13:53 18.02.2019
По "Делу Супрун" назначили нового судью

По "Делу Супрун" назначили нового судью

12:22 18.02.2019
Минздрав направил в регионы очередные 390 тыс. доз вакцин КПК и другие закупленные за средства госбюджета лекарства

Минздрав направил в регионы очередные 390 тыс. доз вакцин КПК и другие закупленные за средства госбюджета лекарства

08:30 18.02.2019
Супрун: детям с кашлем и температурой можно ходить в школу

Супрун: детям с кашлем и температурой можно ходить в школу

15:33 15.02.2019
Судья Каракашьян заявил о самоотводе в деле по иску Мосийчука к Супрун и удалился в совещательную комнату

Судья Каракашьян заявил о самоотводе в деле по иску Мосийчука к Супрун и удалился в совещательную комнату

РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

По "Делу Супрун" назначили нового судью

Судья Каракашьян заявил о самоотводе в деле по иску Мосийчука к Супрун и удалился в совещательную комнату

Супрун и ее заместители не будут принимать участия в рассмотрении иска Мосийчука по сути

Депутат Мосийчук дополнит требования по иску к Супрун и будет добиваться ее увольнения

Суд отменил мероприятия по обеспечению иска по делу Супрун

ПОСЛЕДНЕЕ

Китай ограничит использование электронных устройств в образовании для борьбы с близорукостью

"Санофи" обеспокоена возможным возобновлением финансового рейдерства против компании

С начала года в Украине от кори умерло 9 человек - ЦОЗ

Супрун и ее заместители не будут принимать участия в рассмотрении иска Мосийчука по сути

Иностранные студенты продолжат обучение в Донецком национальном медуниверситете - Минздрав

Депутат Мосийчук дополнит требования по иску к Супрун и будет добиваться ее увольнения

Суд отменил мероприятия по обеспечению иска по делу Супрун

"Сервье Украина " отзывает с рынка препарат "Ереспал" из-за возможных серьезных осложнений

Заболеваемость гриппом в Украине превышает эпидемпорог на 4,9% - ЦОЗ

Во Львовской области 250 школ приостановили обучение в связи с заболеваемостью ОРВИ и корью

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА