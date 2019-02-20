Медицина

17:52 20.02.2019

В Киеве заработает система оценивания врачей

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В Киеве заработает система оценивания врачей

С 1 марта в столице заработает система оценивания работы врачей, зарегистрированных в системе Helsi.me, сообщила пресс-служба Киевгоргосадминистрации со ссылкой на первого замглавы КГГА Николая Поворозника.

"Пациент после визита к врачу в течение 14 дней сможет выставить ему оценку и оставить текстовый отзыв. После получения 10 и более оценок у врача формируется рейтинг - средняя оценка за последние полгода", - процитировала пресс-служба Н.Поворозника.

По его словам, это даст возможность киевлянам, зарегистрированным в системе Helsi, выбрать того, с кем он хочет подписать декларацию, или к какому узкопрофильному специалисту обратиться за консультацией.

"Врач с высоким рейтингом будет иметь большую базу пациентов, с которыми подписаны декларации, что непосредственно влияет на его заработную плату. Ведь пациенты будут руководствоваться именно репутацией врача, заключая декларацию с ним", - отметил Н.Поворозник.

В настоящее время в системе Helsi зарегистрировано 1,5 млн киевлян и более 2 тыс. врачей.

Теги: #киев #кгга #украина #оценивание #врачи #медреформа
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