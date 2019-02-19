Медицина

15:24 19.02.2019

Китай ограничит использование электронных устройств в образовании для борьбы с близорукостью

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Китай ограничит использование электронных устройств в образовании для борьбы с близорукостью

Департамент образования провинции Чжэцзян на востоке Китае планирует запретить выполнение школьных домашних заданий через приложения на электронных устройствах, чтобы снизить уровень близорукости среди учащихся, сообщает CGTN.

Учащимся начальной и средней школы будет запрещено приносить в класс электронные устройства без особого разрешения. Для учителей также введены ограничения: гаджеты разрешается использовать не более 30% от времени урока.

Ранее министерство образования КНР запретило использовать популярные мессенджеры WeChat и QQ для назначения домашних заданий. Кроме того, в августе прошлого года вышло постановление о том, что все письменные домашние задания в начальной и средней школе должны выполняться исключительно на бумаге, а не на смартфоне, планшете или ноутбуке. Первые два года обучения в школе дети совсем не будут получать письменной домашней работы.

Департамент образования также настаивает на ограничении времени, необходимого школьникам для выполнения домашней работы, чтобы увеличить время на отдых, занятия спортом и внеклассную деятельность.

Все эти меры направлены на снижение показателя близорукости среди детей и подростков на 0,5 процентного пункта в год в течение следующих пяти лет. К концу этого периода доля детей с близорукостью в начальной школе не должна превышать 38%, в средних классах - 60%, в старших классах - 70%.

Проблема близорукости особенно остро стоит для стран Азии, где уровень миопии значительно выше, чем в странах Европы и Северной Америки. Лидер по близорукости - Сингапур, где 80% населения страдают от этого заболевания.

В Китае сейчас близорукость выявлена у 31% населения, однако среди учащихся старших классов эта доля доходит до 77%, а среди студентов - до 80%.

Теги: #зрение #образование #китай
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