"Санофи" обеспокоена возможным возобновлением финансового рейдерства против компании

Фармкомпания "Санофи" обеспокоена возможным возобновлением попыток финансового рейдерства, несмотря на то, что Государственное казначейство Украины вернуло ООО "Санофи-Авентис Украина" половину из более 90 млн грн, которые были незаконно взысканы со счетов компании на основании незаконных судебных решений в 2017 году.

Как сообщается в пресс-релизе "Санофи-Авентис Украина", средства были возвращены компании Госказначейством по поручению госисполнителя 12 декабря 2018 года.

Вместе с тем в компании выражают обеспокоенность "угрозой повторных попыток финансового рейдерства" в процессе нового рассмотрения дела в суде.

В компании подчеркивают, что претензии Санофи к государству Украина по ущербу, понесенному в результате действий госорганов, находятся на этапе предарбитражного урегулирования.

В "Санофи-Авентис Украина" напоминают, что в течение 2017-2018 гг. оппоненты компании использовали поддельные документы для взыскания с фармкомпании крупные суммы денежных средств "из-за игнорирования судьями аргументов и доказательств компании". Кроме того, в "Санофи-Авентис Украина" считают, что взысканию средств с компании способствовало "противоправное содействие со стороны исполнителей Государственной исполнительной службы".

Вынесенные ранее судебные решения по делу были отменены 19 апреля 2018 Кассационным хозяйственным судом Украины в составе Верховного Суда, а дело было направлено на новое рассмотрение. При этом Верховный Суд отметил необходимость подробной проверки подлинности представленных оппонентами документов и рассмотрения вопроса о назначении судебной экспертизы, необходимость которой при первом рассмотрении дела суды проигнорировали.

Кроме того, в отдельном производстве судом были удовлетворены жалобы Санофи и признаны неправомерными действия государственного исполнителя о наложении ареста на банковские счета компании "Санофи-Авентис Украина" и повторного списания суммы.

"Во время нового рассмотрения дела по существу в суде первой инстанции оппонентам не оставалось ничего, кроме сокрытия документов от суда в других контролируемых ими судебных процессах или в экспертных учреждениях, злоупотребление процессуальными правами, представление необоснованных отводов судьи и попытки затянуть судебный процесс. Именно благодаря решению нового суда летом 2018 года, которым была признана незаконность повторного взыскания с Санофи почти 46 млн грн в октябре 2017 года, нам удалось вернуть эти средства", - заявил директор Санофи в Украине Гием Гранье.

В компании отмечают, что "после неудачных попыток сменить судью оппоненты Санофи прекратили посещать судебные заседания, из-за чего все их исковые требования были оставлены судом без рассмотрения в конце 2018 года".

"Теперь они подали апелляцию, что, по мнению компании, может свидетельствовать о попытках путем возможных манипуляций добиться передачи дела другому лояльному к ним судьи и продолжить реализацию плана по незаконному завладению денежными средствами. Также на сегодня продолжаются уголовные производства, в рамках которых расследуются как мошеннические схемы, которые использовались неустановленными лицами для завладения средствами компании, так и незаконные действия государственных органов, которые этому способствовали", - отмечают в "Санофи-Авентис Украина".