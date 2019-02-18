Медицина

13:53 18.02.2019

По "Делу Супрун" назначили нового судью

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По "Делу Супрун" назначили нового судью

 В деле по иску народного депутата Игоря Мосийчука (фракция Радикальной партии Олега Ляшко) об отсутствии у доктора Уляны Супрун полномочий для исполнения обязанностей министра здравоохранения Украины был определен новый судья Окружного админсуда Киева (ОАСК) – Татьяна Скочок, сообщает судья-спикер Богдан Санин.

Б.Санин также сообщил, что в Окружной админсуд Киева поступило еще три иска по "Делу Супрун", в частности, два иска от Игоря Мосийчука и один от радикала Алексея Ленского.

"Однако, кажется, что в дальнейшем мы будем называть дело, как "Дело Супрун. Епизод 1", и вот почему ... В ОАСК поступил иск от И.Мосийчука, в котором ответчиком определен премьер-министр Украины Владимир Гройсман, а и.о. министра здравоохранения Украины У.Супрун указано в качестве третьего лица (дело №640/1748/19). В ОАСК поступил иск от И.Мосийчука, в котором ответчиком определена и.о. министра здравоохранения Украины У.Супрун (дело №640/1766/19). В ОАСК поступил иск от А.Ленского, в котором ответчиком определена и.о. министра здравоохранения Украины У.Супрун (дело №640/2709/19)", - написал он на своей странице в Facebook.

Как сообщалось, Окружной административный суд Киева отменил мероприятия по обеспечению иска относительно отстранения У.Супрун от руководства Минздравом "по собственной инициативе".

Теги: #радикалы #супрун #судья #суд #минздрав
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