Медицина

13:26 18.02.2019

С начала года в Украине от кори умерло 9 человек - ЦОЗ

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С начала года в Украине от кори умерло 9 человек - ЦОЗ

 С начала года в Украине от осложнений кори умерло девять человек, среди них двое детей, сообщает агентству "Интерфакс-Украина" Центр общественного здоровья.

Согласно сообщению, на прошлой неделе в Киеве от осложнений кори умерла женщина.

Как сообщалось, в целом с 28 декабря 2018 до 8 февраля 2019 года корью в Украине заболело 18,17 тыс. чел. Самые высокие показатели заболеваемости - во Львовской (3,703 тыс. чел.: 1,039 тыс. взрослых и 2,034 тыс. ребенка), Винницкой (1,660 тыс. чел.: 713 взрослых и 947 детей), Ривненской (1,636 тыс. чел.: 540 взрослых и 1,096 тыс. детей), Хмельницкой (1,299 тыс. чел.: 600 взрослых и 699 детей) областях и в Киеве (1,508 тыс. чел.: 835 взрослых и 673 ребенка).

Согласно данным ЦОЗ, по состоянию на 8 февраля 2019 года все регионы Украины обеспечены вакцинами КПК (против кори, паротита и краснухи) производства Бельгии и США.

Теги: #корь #смерть
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