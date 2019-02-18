Минздрав направил в регионы очередные 390 тыс. доз вакцин КПК и другие закупленные за средства госбюджета лекарства

Министерство здравоохранения Украины направило в регионы очередные 390 тыс. доз вакцин КПК против кори, паротита и краснухи.

Как сообщает пресс-служба Минздрава, по состоянию на 1 февраля в регионах Украины было более 1,2 млн доз вакцины КПК.

Вакцины указанной партии будут использованы для вакцинации военнослужащих, а также для проведения операции по вакцинации школьников во Львовской области.

Минздрав также сообщает, что в регионы отправлены лекарства более чем по 10 направлениям государственных закупок, в том числе лекарственные средства, закупленные по программе детской и взрослой онкологии, для лечения гепатитов, мукополисахаридоза, гемофилии, сердечно-сосудистых заболеваний.

В Минздраве отмечают, что препараты для лечения рака щитовидной железы будут доставлены пациентам своевременно благодаря разблокировке работы ведомства на прошлой неделе по решению суда.

"Срок использования этих лекарств очень краток. Максимальный срок годности - 21 день. Лекарство прибыли в Украину еще на прошлой неделе и были готовы для развозки в больнице", - сообщает пресс-служба Минздрава.

Кроме того, в области отправят 954 тыс. доз вакцины от полиомиелита (ОПВ). Эта поставка позволит избежать дефицита вакцин.

Как сообщалось, во исполнение иска народного депутата от фракции Радикальной партии Олега Ляшко Игоря Мосийчука Окружной административный суд Киева 5 февраля запретил У.Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения Украины.

Кабинет министров Украины своим распоряжением 13 февраля урегулировал выполнения Уляной Супрун обязанностей министра здравоохранения, возложив на нее исполнение этих обязанностей. Затем 14 февраля Окружной административный суд Киева отменил мероприятия по обеспечению иска относительно отстранения Уляны Супрун от руководства Минздравом "по собственной инициативе".