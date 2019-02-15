Супрун и ее заместители не будут принимать участия в рассмотрении иска Мосийчука по сути

Исполняющая обязанности главы Министерства здравоохранения Украины Уляна Супрун и ее заместители не будут принимать участия в рассмотрении иска народного депутата Игоря Мосийчука (фракция Радикальной партии Олега Ляшко) по сути, назначенном на 15 февраля.

Об этом У.Супрун заявила на брифинге перед зданием окружного административного суда Киева перед судебным заседанием в пятницу, добавив, что в суде будут присутствовать ее представители и адвокат.

"Нас хотят отвлечь от реформирования отрасли такими странными исками. Мы не будем поддаваться, мы не будем тратить на это время, мы возвращаемся в министерство и продолжим работу", - сказала она.

В свою очередь заместитель министра здравоохранения Павел Ковтонюк сообщил, что благодаря разблокированию работы Минздрава ведомство в четверг внесло в Кабинет министров проекты постановлений, необходимых для продолжения реформ, а также проект трехлетней бюджетной резолюции.