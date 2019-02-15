Иностранные студенты продолжат обучение в Донецком национальном медуниверситете - Минздрав

Иностранные студенты Донецкого национального медицинского университета (ДНМУ) не будут депортированы и продолжат обучение, сообщается на странице Министерства здравоохранения Украины в соцсети Facebook.

Согласно сообщению, приказ об отмене отчисления иностранных студентов подписал и.о. ректора ДНМУ Александр Герасименко, назначенный на эту должность Минздравом после постановления суда о временном отстранении от должности в пределах сроков досудебного расследования ректора Петра Кондратенко.

В настоящее время для выяснения обстоятельств и проверки информации в администрацию ДНМУ, которая находится в Краматорске, прибыли представители Минздрава.

Как сообщает пресс-служба, для оперативного решения ситуации министерство обращалось в Государственную миграционную службу с просьбой приостановить действия в отношении указанных студентов. Дополнительно министерство обратилось в ГП "ИнфоРесурс" с просьбой не исключать их из Единой государственной электронной базы по вопросам образования.

Как сообщалось, иностранные студенты оплатили обучение в Донецком медуниверситете фирме-рекрутеру ООО "Украинские образовательные услуги", но эти средства в университет не поступили, а официальные документы, вероятно, могли быть поддельными. По этим фактам уже открыты уголовные производства.